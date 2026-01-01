Déployez AureusERP en un clic.
Plateforme ERP open source pour les PME couvrant la finance, les RH, la gestion des stocks, les ventes et le CRM dans un système unifié.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AureusERP
AureusERP est une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) moderne et open source, basée sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client sous une interface unique et cohérente — éliminant le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.
L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place vos données commerciales entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.
Caractéristiques principales de AureusERP
Module de finance intégré
Gérez les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers à partir d'un tableau de bord unifié unique.
RH et Paie
Gérez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congé sans avoir à basculer entre différents outils RH.
Gestion des stocks
Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel pour éviter les ruptures de stock et les surstocks.
CRM et Pipeline commercial
Gérez les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline connectée directement à la facturation et à l'exécution des commandes.
Interface d'administration FilamentPHP
Une interface d'administration propre et rapide, basée sur FilamentPHP 3, offre à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes sans configuration supplémentaire.
Pourquoi exécuter AureusERP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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