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Plateforme ERP open source pour les PME couvrant la finance, les RH, la gestion des stocks, les ventes et le CRM dans un système unifié.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AureusERP

AureusERP est une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) moderne et open source, basée sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client sous une interface unique et cohérente — éliminant le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.

L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place vos données commerciales entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AureusERP

Module de finance intégré

Gérez les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers à partir d'un tableau de bord unifié unique.

RH et Paie

Gérez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congé sans avoir à basculer entre différents outils RH.

Gestion des stocks

Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel pour éviter les ruptures de stock et les surstocks.

CRM et Pipeline commercial

Gérez les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline connectée directement à la facturation et à l'exécution des commandes.

Interface d'administration FilamentPHP

Une interface d'administration propre et rapide, basée sur FilamentPHP 3, offre à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes sans configuration supplémentaire.

Pourquoi exécuter AureusERP sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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