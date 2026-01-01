AureusERP est une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) moderne et open source, basée sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client sous une interface unique et cohérente — éliminant le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.

L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place vos données commerciales entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.