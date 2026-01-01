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Moteur portable basé sur Rust de requêtes SQL, de recherche et d'inférence LLM pour les agents d'IA ancrés dans les données.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Spice AI

Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine la requête SQL fédérée, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Basé sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et bien d'autres — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.

L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point d'accès SQL et HTTP unique sur les données fédérées, sans frais de cloud par requête ni envoi d'enregistrements sensibles à un service géré. Les jeux de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Spice AI

Moteur SQL fédéré

Interrogez Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks et des dizaines d'autres sources ensemble via un seul point d'accès SQL alimenté par Apache DataFusion.

Accélération des données locales

Matérialisez les jeux de données chauds dans Arrow, DuckDB ou SQLite à côté de votre application pour servir des requêtes analytiques avec une latence de l'ordre de la milliseconde.

Inférence LLM intégrée

Exécutez des modèles de chat et d'embedding à poids ouvert via une API HTTP compatible OpenAI directement à l'intérieur de l'environnement d'exécution, aucun serveur de modèle séparé n'est requis.

Recherche IA et RAG

Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres SQL dans une seule requête pour alimenter la génération augmentée par récupération basée sur vos données opérationnelles en direct.

Arrow Flight gRPC

Diffuser de grands ensembles de résultats aux clients d'analyse avec Apache Arrow sans copie via Flight pour un accès aux données à haut débit parallèlement à l'API REST.

Spicepods déclaratifs

Définissez des jeux de données, des accélérations, des modèles et des calendriers d'actualisation dans un seul manifeste YAML qui est contrôlable par version et reproductible dans tous les environnements.

Pourquoi exécuter Spice AI sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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