Déployez Spice AI en un clic.
Moteur portable basé sur Rust de requêtes SQL, de recherche et d'inférence LLM pour les agents d'IA ancrés dans les données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Spice AI
Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine la requête SQL fédérée, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Basé sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et bien d'autres — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.
L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point d'accès SQL et HTTP unique sur les données fédérées, sans frais de cloud par requête ni envoi d'enregistrements sensibles à un service géré. Les jeux de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.
Caractéristiques principales de Spice AI
Moteur SQL fédéré
Interrogez Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks et des dizaines d'autres sources ensemble via un seul point d'accès SQL alimenté par Apache DataFusion.
Accélération des données locales
Matérialisez les jeux de données chauds dans Arrow, DuckDB ou SQLite à côté de votre application pour servir des requêtes analytiques avec une latence de l'ordre de la milliseconde.
Inférence LLM intégrée
Exécutez des modèles de chat et d'embedding à poids ouvert via une API HTTP compatible OpenAI directement à l'intérieur de l'environnement d'exécution, aucun serveur de modèle séparé n'est requis.
Recherche IA et RAG
Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres SQL dans une seule requête pour alimenter la génération augmentée par récupération basée sur vos données opérationnelles en direct.
Arrow Flight gRPC
Diffuser de grands ensembles de résultats aux clients d'analyse avec Apache Arrow sans copie via Flight pour un accès aux données à haut débit parallèlement à l'API REST.
Spicepods déclaratifs
Définissez des jeux de données, des accélérations, des modèles et des calendriers d'actualisation dans un seul manifeste YAML qui est contrôlable par version et reproductible dans tous les environnements.
Pourquoi exécuter Spice AI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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