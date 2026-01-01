Déployez Speakr en un clic.
Plateforme de transcription IA auto-hébergée qui transforme l'audio parlé en connaissances consultables et organisées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Speakr
Speakr est une plateforme d'IA de transcription et de prise de notes auto-hébergée, conçue pour capturer, transcrire et donner du sens à votre contenu audio. Elle prend en charge plusieurs moteurs de transcription — y compris WhisperX, OpenAI et Mistral — vous offrant la flexibilité de choisir un traitement local ou basé sur le cloud. La diarisation des locuteurs, les profils vocaux et les résumés générés par l'IA aident à dégager des informations clés des réunions, entretiens et conférences.
Avec la prise en charge multi-utilisateurs, l'authentification unique OIDC, une API REST avec webhooks et des intégrations pour n8n, Zapier et Make, Speakr s'intègre naturellement dans les flux de travail d'équipe. L'auto-hébergement vous permet de garder tous les enregistrements et transcriptions sous votre contrôle total.
Caractéristiques principales de Speakr
Backends de transcription flexibles
Connectez-vous à WhisperX, OpenAI, Mistral, ou tout autre service ASR compatible pour répondre à vos exigences de confidentialité et de précision.
Diarisation des locuteurs
Identifier et étiqueter automatiquement les intervenants individuels dans les enregistrements, avec prise en charge des profils vocaux lors de l'utilisation de WhisperX.
Résumés et Recherche IA
Générez des résumés automatiques et utilisez le mode de recherche sémantique pour rechercher le sens dans l'ensemble de votre bibliothèque de transcriptions.
Multi-utilisateur et SSO
Prendre en charge plusieurs utilisateurs avec un partage granulaire, des liens publics et l'authentification unique OIDC (SSO), y compris Keycloak, Azure AD, Google et Auth0.
Intégrations de flux de travail
Déclenchez l'automatisation en aval via l'API REST et les webhooks, avec des connecteurs prêts à l'emploi pour n8n, Zapier et Make.
Pourquoi exécuter Speakr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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