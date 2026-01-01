Déployez Speaches : installation en un clic.
Serveur de reconnaissance et de synthèse vocale compatible OpenAI que vous pouvez auto-héberger et exécuter entièrement sur votre propre VPS.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Speaches
Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte la reconnaissance vocale de pointe et la synthèse vocale à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches immédiatement.
L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, qu'il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et que vous conservez un contrôle total sur les modèles exécutés et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après une période d'inactivité, maintenant l'utilisation de la mémoire réduite sur un VPS standard.
Caractéristiques principales de Speaches
Compatible avec l'API OpenAI
Implémente la spécification de l'API audio d'OpenAI — insérez votre URL auto-hébergée et vos intégrations OpenAI existantes continueront de fonctionner sans modifications de code.
Transcription de la parole en texte
Propulsé par faster-whisper, prenant en charge la transcription multilingue avec diffusion en temps réel via Server-Sent Events.
Synthèse vocale
Générez une parole naturelle en utilisant les modèles Kokoro (classé n°1 dans la TTS Arena) et Piper, entièrement sur l'appareil.
Chargement dynamique du modèle
Les modèles se chargent automatiquement à la première requête et se déchargent après une période d'inactivité configurable, vous n'utilisez donc la mémoire que lorsque cela est nécessaire.
Interface utilisateur web intégrée
L'interface Gradio vous permet de tester la transcription et la synthèse directement dans votre navigateur sans aucun outil supplémentaire.
Authentification par clé API
Protégez éventuellement tous les points de terminaison d'API avec une seule clé API, tout en maintenant la documentation interactive accessible au public.
Pourquoi exécuter Speaches sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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