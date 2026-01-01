Jusqu'à 69% de réduction sur Speaches

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Serveur de reconnaissance et de synthèse vocale compatible OpenAI que vous pouvez auto-héberger et exécuter entièrement sur votre propre VPS.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
82,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Processeurs AMD EPYC
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Data centers situés dans le monde entier
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Speaches

Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte la reconnaissance vocale de pointe et la synthèse vocale à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches immédiatement.

L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, qu'il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et que vous conservez un contrôle total sur les modèles exécutés et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après une période d'inactivité, maintenant l'utilisation de la mémoire réduite sur un VPS standard.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Speaches

Compatible avec l'API OpenAI

Implémente la spécification de l'API audio d'OpenAI — insérez votre URL auto-hébergée et vos intégrations OpenAI existantes continueront de fonctionner sans modifications de code.

Transcription de la parole en texte

Propulsé par faster-whisper, prenant en charge la transcription multilingue avec diffusion en temps réel via Server-Sent Events.

Synthèse vocale

Générez une parole naturelle en utilisant les modèles Kokoro (classé n°1 dans la TTS Arena) et Piper, entièrement sur l'appareil.

Chargement dynamique du modèle

Les modèles se chargent automatiquement à la première requête et se déchargent après une période d'inactivité configurable, vous n'utilisez donc la mémoire que lorsque cela est nécessaire.

Interface utilisateur web intégrée

L'interface Gradio vous permet de tester la transcription et la synthèse directement dans votre navigateur sans aucun outil supplémentaire.

Authentification par clé API

Protégez éventuellement tous les points de terminaison d'API avec une seule clé API, tout en maintenant la documentation interactive accessible au public.

Pourquoi exécuter Speaches sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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