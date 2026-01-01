Déployez SnappyMail en un clic.
Client webmail léger auto-hébergé pour accéder aux comptes de messagerie IMAP depuis n'importe quel navigateur, sans suivi ni publicités.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SnappyMail
SnappyMail est un client webmail moderne et léger qui vous permet d'accéder à n'importe quel compte de messagerie IMAP via une interface de navigateur épurée. C'est un fork maintenu de RainLoop, reconstruit pour la performance — la charge utile JavaScript est environ 66 % plus petite que l'originale, ce qui signifie des temps de chargement plus rapides même sur des connexions lentes. SnappyMail prend en charge plusieurs comptes IMAP, le chiffrement PGP, les filtres de messagerie Sieve, le mode sombre et la navigation entièrement au clavier.
L'auto-hébergement de SnappyMail sur votre VPS place un client de messagerie privé basé sur navigateur sur votre propre infrastructure, sans télémétrie tierce, sans publicité et sans compte requis auprès d'un service externe. Vos identifiants de messagerie sont stockés uniquement sur votre serveur et transmis uniquement entre votre VPS et votre fournisseur de messagerie existant.
Caractéristiques principales de SnappyMail
Plusieurs comptes IMAP
Connectez-vous et basculez entre un nombre illimité de comptes IMAP à partir d'une seule session SnappyMail, y compris Gmail, Outlook, Fastmail, ou des serveurs de messagerie auto-hébergés.
Cryptage PGP
Composez et lisez des messages chiffrés PGP directement dans le navigateur sans installer d'extension de client de messagerie ni gérer les clés en dehors de l'interface.
Éditeur de filtre Sieve
Rédigez et gérez des règles de filtrage de courrier Sieve côté serveur directement dans SnappyMail, automatisant le tri des dossiers et la gestion des messages sans règles côté client.
Aucun suivi ni publicité
SnappyMail ne contient aucune analyse, aucun bouton de médias sociaux et aucun script tiers — le contenu et les métadonnées des e-mails restent entièrement au sein de votre infrastructure.
Mode sombre et Thèmes
Le mode sombre intégré et les multiples options de thème permettent aux utilisateurs de personnaliser l'interface sans extensions de navigateur ni surcharges CSS personnalisées.
Pourquoi exécuter SnappyMail sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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