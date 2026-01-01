SnappyMail est un client webmail moderne et léger qui vous permet d'accéder à n'importe quel compte de messagerie IMAP via une interface de navigateur épurée. C'est un fork maintenu de RainLoop, reconstruit pour la performance — la charge utile JavaScript est environ 66 % plus petite que l'originale, ce qui signifie des temps de chargement plus rapides même sur des connexions lentes. SnappyMail prend en charge plusieurs comptes IMAP, le chiffrement PGP, les filtres de messagerie Sieve, le mode sombre et la navigation entièrement au clavier.

L'auto-hébergement de SnappyMail sur votre VPS place un client de messagerie privé basé sur navigateur sur votre propre infrastructure, sans télémétrie tierce, sans publicité et sans compte requis auprès d'un service externe. Vos identifiants de messagerie sont stockés uniquement sur votre serveur et transmis uniquement entre votre VPS et votre fournisseur de messagerie existant.