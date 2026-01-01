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Partage de fichiers locaux basé sur le navigateur inspiré par AirDrop — pas de comptes, pas d'applications, fonctionne sur toutes les plateformes.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Snapdrop

Snapdrop est un outil de partage de fichiers web magnifiquement simple qui élimine les frictions liées au transfert de fichiers entre appareils. Inspiré par Apple AirDrop mais fonctionnant sur toutes les plateformes et navigateurs, Snapdrop découvre automatiquement les appareils sur le même réseau et permet des transferts peer-to-peer instantanés — sans compte, sans installation d'application et sans configuration requise.

L'auto-hébergement de Snapdrop sur votre VPS crée un environnement de partage de fichiers privé et toujours disponible entièrement au sein de votre infrastructure. Contrairement au service public Snapdrop.net, votre instance auto-hébergée conserve toutes les données de découverte et de transfert sur votre propre réseau, ce qui est essentiel pour les organisations traitant des informations confidentielles ou opérant dans des environnements avec des exigences strictes en matière de traitement des données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Snapdrop

Zéro configuration

Les appareils sur le même réseau se découvrent automatiquement — ouvrez le navigateur, voyez vos appareils et commencez à partager immédiatement.

Support multiplateforme

Fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android depuis n'importe quel navigateur moderne, sans aucune installation d'application requise sur aucun appareil.

Transferts de pair à pair

Les transferts directs basés sur WebRTC permettent aux fichiers de circuler entre les appareils sans passer par votre serveur, optimisant ainsi la vitesse et la confidentialité.

Aucune limite de taille de fichier

Transférez des fichiers de toute taille sans les restrictions de téléversement ou la compression imposées par les services de partage basés sur le cloud.

Aucun compte requis

Partage entièrement anonyme — aucune inscription, aucune information personnelle et aucun stockage persistant des fichiers transférés.

Pourquoi exécuter Snapdrop sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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