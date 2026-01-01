Déployez Snac2 en un clic.
Serveur ActivityPub minimaliste pour un seul utilisateur, écrit en C portable, pour rejoindre le Fediverse avec une consommation de ressources négligeable.
Sélectionnez un forfait VPS pour Snac2
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Snac2
Snac2 est une instance ActivityPub minimaliste écrite en C portable sans dépendances de base de données — toutes les données sont stockées sous forme de fichiers plats sur le disque. Conçue pour les particuliers et les petites instances, elle fédère avec Mastodon, Pleroma, Pixelfed et le Fediverse au sens large tout en fonctionnant confortablement sur de minuscules instances VPS ou des ordinateurs monocartes.
L'auto-hébergement de Snac2 vous offre une identité personnelle sur le Fediverse sans dépendre d'instances tierces qui pourraient fermer, se défédérer ou modifier leurs politiques. L'architecture à binaire unique, l'absence de base de données et l'API compatible Mastodon font de Snac2 l'un des moyens les plus légers et les plus faciles à maintenir pour participer aux médias sociaux décentralisés.
Caractéristiques principales de Snac2
Aucune base de données requise
Tous les articles, les abonnés et la configuration existent sous forme de fichiers plats sur le disque — pas de MySQL ou PostgreSQL à installer, configurer ou sauvegarder séparément.
Compatibilité API Mastodon
Utilisez les clients Mastodon mobiles et de bureau existants pour publier, parcourir les fils d'actualité et gérer les notifications sans apprendre de nouveaux outils.
Fédération ActivityPub
Suivez et interagissez avec les utilisateurs sur Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, et tout autre serveur compatible ActivityPub dans le Fediverse.
Faible empreinte de ressources
Écrit en C portable sous la forme d'un unique binaire statique, Snac2 fonctionne avec quelques mégaoctets de RAM et utilise un processeur quasi nul au repos.
Prise en charge multi-utilisateur
Hébergez plus d'un compte sur la même instance depuis la ligne de commande, utile pour les familles ou les petites communautés partageant un seul VPS.
Confidentialité garantie
Pas de suivi, pas d'analyse, pas de scripts tiers — votre fil d'actualité reste sur votre VPS et votre liste d'abonnés ne quitte jamais votre disque.
Pourquoi exécuter Snac2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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