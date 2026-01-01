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Serveur ActivityPub minimaliste pour un seul utilisateur, écrit en C portable, pour rejoindre le Fediverse avec une consommation de ressources négligeable.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Snac2

Snac2 est une instance ActivityPub minimaliste écrite en C portable sans dépendances de base de données — toutes les données sont stockées sous forme de fichiers plats sur le disque. Conçue pour les particuliers et les petites instances, elle fédère avec Mastodon, Pleroma, Pixelfed et le Fediverse au sens large tout en fonctionnant confortablement sur de minuscules instances VPS ou des ordinateurs monocartes.

L'auto-hébergement de Snac2 vous offre une identité personnelle sur le Fediverse sans dépendre d'instances tierces qui pourraient fermer, se défédérer ou modifier leurs politiques. L'architecture à binaire unique, l'absence de base de données et l'API compatible Mastodon font de Snac2 l'un des moyens les plus légers et les plus faciles à maintenir pour participer aux médias sociaux décentralisés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Snac2

Aucune base de données requise

Tous les articles, les abonnés et la configuration existent sous forme de fichiers plats sur le disque — pas de MySQL ou PostgreSQL à installer, configurer ou sauvegarder séparément.

Compatibilité API Mastodon

Utilisez les clients Mastodon mobiles et de bureau existants pour publier, parcourir les fils d'actualité et gérer les notifications sans apprendre de nouveaux outils.

Fédération ActivityPub

Suivez et interagissez avec les utilisateurs sur Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, et tout autre serveur compatible ActivityPub dans le Fediverse.

Faible empreinte de ressources

Écrit en C portable sous la forme d'un unique binaire statique, Snac2 fonctionne avec quelques mégaoctets de RAM et utilise un processeur quasi nul au repos.

Prise en charge multi-utilisateur

Hébergez plus d'un compte sur la même instance depuis la ligne de commande, utile pour les familles ou les petites communautés partageant un seul VPS.

Confidentialité garantie

Pas de suivi, pas d'analyse, pas de scripts tiers — votre fil d'actualité reste sur votre VPS et votre liste d'abonnés ne quitte jamais votre disque.

Pourquoi exécuter Snac2 sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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