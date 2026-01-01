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Moniteur de latence et de perte de paquets de longue durée qui visualise la gigue réseau et la joignabilité sous forme de graphiques RRD à effet de fumée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SmokePing

SmokePing est un moniteur de latence de longue date qui sonde des cibles à intervalles réguliers et affiche les résultats sous forme de graphiques RRD « fumés », où la bande de couleur autour de la médiane visualise en un coup d'œil la gigue et la perte de paquets. Développé par Tobias Oetiker (l'auteur de MRTG et RRDtool), il est l'outil de facto de vérification de la joignabilité réseau pour les FAI, les fournisseurs d'hébergement et les laboratoires personnels depuis plus de vingt ans.

L'auto-hébergement de SmokePing sur votre propre VPS vous offre un point d'observation permanent pour mesurer la façon dont un emplacement fixe voit le reste d'Internet — utile pour diagnostiquer les problèmes de FAI, comparer les fournisseurs de transit, surveiller la conformité SLA pour les sites distants et conserver un enregistrement à long terme de la joignabilité de vos services. Le déploiement est livré avec des volumes persistants pour la configuration et la base de données RRD historique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SmokePing

Graphiques RRD fumés

Tracer la latence médiane avec une bande colorée qui montre la variance et la perte de paquets en une seule image, rendant la gigue et les baisses de tension immédiatement visibles.

Plusieurs types de sondes

Combinez des sondes ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing et Curl dans une seule instance pour surveiller ensemble les chemins réseau et l'accessibilité des applications.

Cibles hiérarchiques

Regroupez les cibles en sections arborescentes afin que les tableaux de bord restent lisibles lorsque vous surveillez de nombreux hôtes à travers les régions, les sites ou les fournisseurs.

Alertes de seuil

Déclencher des alertes par e-mail ou basées sur des scripts lorsqu'une cible dépasse des seuils de perte ou de latence configurables pendant une période prolongée.

Sondes maître / esclave

Exécutez des nœuds SmokePing supplémentaires en tant qu'esclaves à des points d'observation distants et regroupez leurs résultats dans l'interface utilisateur maître pour une surveillance multi-sites.

Rétention à long terme

Les bases de données RRD de type round-robin conservent des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles avec une utilisation constante de l'espace disque, idéales pour détecter les dégradations à long terme.

Pourquoi exécuter SmokePing sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
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Martin K
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