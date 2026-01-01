Déployez Smocker en un clic.
Serveur de maquette et proxy HTTP simple et efficace, doté d'une interface d'administration intégrée pour tester et déboguer les API.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Smocker
Smocker est un serveur de maquette HTTP et un proxy open-source conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de réponses API réalistes et déterministes pendant le développement et les tests. Les développeurs définissent des points de terminaison de maquette de manière déclarative en YAML ou JSON, rejouent des scénarios et inspectent chaque requête entrante dans une interface d'administration en direct sans écrire de code de liaison.
L'auto-hébergement de Smocker sur votre propre VPS offre aux équipes un environnement de maquette partagé pour les tests d'intégration, la vérification de contrats et les démonstrations, avec un contrôle total sur l'accès réseau, le trafic enregistré et des garanties de disponibilité que les services de maquette publics ne peuvent égaler.
Caractéristiques principales de Smocker
Mocks déclaratifs
Définissez les réponses HTTP en YAML ou JSON avec des correspondances de requêtes, des modèles dynamiques et des scénarios ordonnés pour des exécutions de tests prévisibles.
Interface d'administration active
Inspectez chaque requête entrante, visualisez les mocks correspondants et réinitialisez l'état depuis un tableau de bord basé sur un navigateur, conçu pour des boucles de rétroaction rapides.
Proxy et entrée
Transférer les requêtes non correspondantes vers un serveur amont réel et capturer les réponses sous forme de mocks réutilisables pour les tests hors ligne.
Sessions et historique
Regroupez les appels en sessions nommées pour isoler les exécutions de tests, rejouer le trafic et comparer le comportement entre les versions.
Contrôle de l'API REST
Gérez les maquettes, les sessions et l'historique par programmation à partir des pipelines CI à l'aide d'une API REST complète.
Conteneur léger
Un seul binaire Go empaqueté sous forme de petite image Docker démarre en quelques millisecondes et fonctionne confortablement sur n'importe quel plan VPS.
Pourquoi exécuter Smocker sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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