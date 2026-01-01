Smocker est un serveur de maquette HTTP et un proxy open-source conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de réponses API réalistes et déterministes pendant le développement et les tests. Les développeurs définissent des points de terminaison de maquette de manière déclarative en YAML ou JSON, rejouent des scénarios et inspectent chaque requête entrante dans une interface d'administration en direct sans écrire de code de liaison.

L'auto-hébergement de Smocker sur votre propre VPS offre aux équipes un environnement de maquette partagé pour les tests d'intégration, la vérification de contrats et les démonstrations, avec un contrôle total sur l'accès réseau, le trafic enregistré et des garanties de disponibilité que les services de maquette publics ne peuvent égaler.