Déployez SkySend en un clic.
Partage de fichiers et de notes chiffré de bout en bout, auto-hébergeable, avec une architecture de serveur à connaissance nulle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SkySend
SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont entièrement chiffrés dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blobs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyses.
L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS maintient le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement à connaissance nulle. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes comme la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.
Caractéristiques principales de SkySend
Chiffrement à divulgation nulle
Le chiffrement en flux AES-256-GCM s'effectue entièrement dans le navigateur, la clé de déchiffrement résidant uniquement dans le fragment d'URL et n'atteignant jamais le serveur.
Aucun compte requis
Téléchargez des fichiers ou partagez des notes instantanément sans inscription, télémétrie ou suivi — les liens de partage fonctionnent pour n'importe quel destinataire sans qu'aucune inscription ne soit nécessaire.
Notes chiffrées
Partagez des extraits de texte, des mots de passe, du code avec coloration syntaxique, du Markdown ou des clés SSH avec une option d'autodestruction après lecture et des limites de consultation configurables.
Protection par mot de passe
Protection par mot de passe Argon2id facultative avec dérivation de clé résistante à la mémoire et aux GPU pour se défendre contre les attaques par force brute sur le contenu partagé.
Stockage compatible S3
Support backend optionnel pour Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner et Wasabi, avec des URL pré-signées pour les téléchargements directs appliquant des dates d'expiration et des limites.
Expiration configurable
Définir des limites de téléchargement et des délais d'expiration par envoi, avec nettoyage automatique des entrées expirées et un tableau de bord intégré pour suivre les partages actifs.
Pourquoi exécuter SkySend sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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