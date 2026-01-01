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Partage de fichiers et de notes chiffré de bout en bout, auto-hébergeable, avec une architecture de serveur à connaissance nulle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SkySend

SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont entièrement chiffrés dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blobs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyses.

L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS maintient le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement à connaissance nulle. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes comme la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SkySend

Chiffrement à divulgation nulle

Le chiffrement en flux AES-256-GCM s'effectue entièrement dans le navigateur, la clé de déchiffrement résidant uniquement dans le fragment d'URL et n'atteignant jamais le serveur.

Aucun compte requis

Téléchargez des fichiers ou partagez des notes instantanément sans inscription, télémétrie ou suivi — les liens de partage fonctionnent pour n'importe quel destinataire sans qu'aucune inscription ne soit nécessaire.

Notes chiffrées

Partagez des extraits de texte, des mots de passe, du code avec coloration syntaxique, du Markdown ou des clés SSH avec une option d'autodestruction après lecture et des limites de consultation configurables.

Protection par mot de passe

Protection par mot de passe Argon2id facultative avec dérivation de clé résistante à la mémoire et aux GPU pour se défendre contre les attaques par force brute sur le contenu partagé.

Stockage compatible S3

Support backend optionnel pour Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner et Wasabi, avec des URL pré-signées pour les téléchargements directs appliquant des dates d'expiration et des limites.

Expiration configurable

Définir des limites de téléchargement et des délais d'expiration par envoi, avec nettoyage automatique des entrées expirées et un tableau de bord intégré pour suivre les partages actifs.

Pourquoi exécuter SkySend sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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