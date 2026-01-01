Déployez SillyTavern en un clic.
Interface LLM pour utilisateurs avancés qui unifie des dizaines de backends d'IA de texte, d'image et de voix en une seule interface de chat.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SillyTavern
SillyTavern est une interface locale open-source qui permet aux utilisateurs avancés de discuter avec des personnages IA à travers pratiquement tous les principaux backends LLM, y compris OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les modèles hébergés localement. Contrairement aux applications de chat spécifiques aux fournisseurs, elle se concentre sur les conversations axées sur les personnages, le jeu de rôle de longue durée et l'écriture créative, avec un contrôle approfondi sur les invites, les paramètres d'échantillonnage et la gestion du contexte.
L'auto-hébergement de SillyTavern sur votre propre VPS garde chaque journal de discussion, fiche de personnage et livre de lore privé pour votre compte, vous permet de changer de fournisseur librement et supprime les limites de conversation et les filtres de contenu imposés par les alternatives hébergées. Les clés API pour les modèles externes restent sur votre serveur plutôt que d'être collées dans une interface utilisateur tierce.
Caractéristiques principales de SillyTavern
Prise en charge multi-backend
Connectez OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les serveurs de modèles locaux via une seule interface sans jongler avec des clients distincts par fournisseur.
Cartes de personnage
Importez, modifiez et partagez des cartes de personnage intégrées au format PNG avec des personas, des exemples de dialogue et des traits de personnalité qui génèrent des réponses cohérentes et fidèles au personnage.
Discussions de groupe
Menez des conversations avec plusieurs personnages IA dans un seul fil, avec un ordre de tour configurable et des paramètres de génération par personnage pour des récits ramifiés.
Informations sur le monde et livres de lore
Injectez des éléments d'histoire, des détails de localisation et des faits récurrents dans l'invite uniquement lorsque des mots-clés pertinents apparaissent, afin de maintenir l'efficacité des fenêtres de contexte pour les longues histoires.
Écosystème d'extensions
Intégrez la génération d'images via Stable Diffusion ou ComfyUI, des voix de synthèse vocale, la synthèse, le stockage vectoriel, et des dizaines d'extensions communautaires.
Contrôle total des invites
Modifiez directement les invites système, les modèles d'instructions, les paramètres d'échantillonnage et le formatage du contexte, offrant aux utilisateurs avancés le même contrôle qu'ils obtiendraient d'une API brute.
Pourquoi exécuter SillyTavern sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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