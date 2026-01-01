Déployez Silex en un clic.
Constructeur de sites web visuel sans code open-source qui génère des fichiers HTML et CSS propres et portables.
Sélectionnez un forfait VPS pour Silex
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Silex
Silex est l'alternative open-source à Webflow — un constructeur de sites web visuel, sans code, qui fonctionne entièrement dans le navigateur et produit des fichiers HTML et CSS standard. Contrairement aux constructeurs de sites web commerciaux qui verrouillent vos designs et votre contenu sur leur plateforme, Silex stocke tout sous forme de fichiers bruts sur votre propre serveur. Il se connecte aux CMS headless pour le contenu dynamique, s'intègre aux générateurs de sites statiques comme 11ty, et peut être étendu via un système de plugins.
L'auto-hébergement de Silex sur un VPS offre aux concepteurs web et aux agences un espace de travail illimité pour leurs projets à un coût de serveur fixe, sans frais par site et sans dépendre d'une plateforme tierce pour rester en ligne ou abordable.
Caractéristiques principales de Silex
Éditeur visuel par glisser-déposer
Créez des pages visuellement à l'aide de l'éditeur basé sur GrapesJS avec des composants, des styles et des outils de mise en page — aucune connaissance HTML ou CSS n'est requise.
Sortie HTML statique
Chaque site web produit par Silex est propre, en HTML et CSS standard — sans dépendances d'exécution, fonctionne sur n'importe quel hébergeur et est entièrement portable.
Liaison de données CMS
Connectez les designs de page à WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex et d'autres CMS headless afin que les non-développeurs puissent mettre à jour le contenu sans toucher au design.
Tableau de bord multi-sites
Gérez un nombre illimité de projets de sites web à partir d'une seule instance Silex, organisés dans un seul espace de travail pour les agences et les freelances ayant plusieurs clients.
Extensibilité des plugins
Étendez Silex avec des composants personnalisés, des connecteurs de données et des intégrations de services tiers via le système de plugins sans forker le cœur.
Pourquoi exécuter Silex sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.