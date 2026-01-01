SigNoz est une plateforme d'observabilité open-source full-stack construite nativement sur OpenTelemetry. Elle remplace plusieurs outils cloisonnés — un backend de traçage, un magasin de métriques et un agrégateur de logs — par une application unique qui corrèle les trois signaux dans une seule interface utilisateur. Les ingénieurs peuvent passer d'une trace lente directement aux logs et métriques d'infrastructure associés sans changer d'onglet ni assembler les données manuellement.

Contrairement aux fournisseurs APM SaaS, l'auto-hébergement de SigNoz sur votre propre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par siège ni limites de rétention des données imposées par un tiers. Le moteur de stockage ClickHouse rend les requêtes rapides même avec des volumes d'ingestion élevés, et le support natif d'OpenTelemetry signifie que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDK spécifiques au fournisseur.