Déployez SigNoz en un clic.
APM natif OpenTelemetry qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux sous une seule plateforme open source.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SigNoz
SigNoz est une plateforme d'observabilité open-source full-stack construite nativement sur OpenTelemetry. Elle remplace plusieurs outils cloisonnés — un backend de traçage, un magasin de métriques et un agrégateur de logs — par une application unique qui corrèle les trois signaux dans une seule interface utilisateur. Les ingénieurs peuvent passer d'une trace lente directement aux logs et métriques d'infrastructure associés sans changer d'onglet ni assembler les données manuellement.
Contrairement aux fournisseurs APM SaaS, l'auto-hébergement de SigNoz sur votre propre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par siège ni limites de rétention des données imposées par un tiers. Le moteur de stockage ClickHouse rend les requêtes rapides même avec des volumes d'ingestion élevés, et le support natif d'OpenTelemetry signifie que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDK spécifiques au fournisseur.
Caractéristiques principales de SigNoz
Traçage distribué
Visualisez les flux de requêtes de bout en bout entre les services avec des graphes de flammes, des détails d'étendue et des ventilations de latence P50/P95/P99.
Surveillance des métriques
Ingérez et interrogez les métriques d'infrastructure et d'application via OpenTelemetry, avec des tableaux de bord et des règles d'alerte intégrés.
Gestion des journaux
Centralisez les journaux de tous les services, filtrez par contexte de trace et effectuez des recherches en texte intégral sans pile de journalisation distincte.
Signaux corrélés
Passez d'une trace lente aux journaux corrélés et aux métriques d'hôte en un seul clic — aucune corrélation manuelle entre des outils distincts.
OpenTelemetry natif
Tout service déjà instrumenté avec les SDK OTel envoie immédiatement des données à SigNoz, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni agents personnalisés.
Alerte intégrée
Définissez des alertes de seuil et d'anomalie sur n'importe quelle métrique ou signal de trace et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty ou des webhooks.
Pourquoi exécuter SigNoz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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