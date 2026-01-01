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APM natif OpenTelemetry qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux sous une seule plateforme open source.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SigNoz

SigNoz est une plateforme d'observabilité open-source full-stack construite nativement sur OpenTelemetry. Elle remplace plusieurs outils cloisonnés — un backend de traçage, un magasin de métriques et un agrégateur de logs — par une application unique qui corrèle les trois signaux dans une seule interface utilisateur. Les ingénieurs peuvent passer d'une trace lente directement aux logs et métriques d'infrastructure associés sans changer d'onglet ni assembler les données manuellement.

Contrairement aux fournisseurs APM SaaS, l'auto-hébergement de SigNoz sur votre propre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par siège ni limites de rétention des données imposées par un tiers. Le moteur de stockage ClickHouse rend les requêtes rapides même avec des volumes d'ingestion élevés, et le support natif d'OpenTelemetry signifie que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDK spécifiques au fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SigNoz

Traçage distribué

Visualisez les flux de requêtes de bout en bout entre les services avec des graphes de flammes, des détails d'étendue et des ventilations de latence P50/P95/P99.

Surveillance des métriques

Ingérez et interrogez les métriques d'infrastructure et d'application via OpenTelemetry, avec des tableaux de bord et des règles d'alerte intégrés.

Gestion des journaux

Centralisez les journaux de tous les services, filtrez par contexte de trace et effectuez des recherches en texte intégral sans pile de journalisation distincte.

Signaux corrélés

Passez d'une trace lente aux journaux corrélés et aux métriques d'hôte en un seul clic — aucune corrélation manuelle entre des outils distincts.

OpenTelemetry natif

Tout service déjà instrumenté avec les SDK OTel envoie immédiatement des données à SigNoz, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni agents personnalisés.

Alerte intégrée

Définissez des alertes de seuil et d'anomalie sur n'importe quelle métrique ou signal de trace et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty ou des webhooks.

Pourquoi exécuter SigNoz sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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