Plateforme e-commerce open source pour créer des boutiques en ligne B2C et B2B modernes et évolutives.
Sélectionnez un forfait VPS pour Shopware
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shopware
Shopware est une plateforme e-commerce open source basée sur PHP et Symfony, conçue pour les commerçants qui recherchent flexibilité, performance et pleine propriété de leur boutique en ligne. Son architecture API-first, ses capacités headless et son Rule Builder la rendent également adaptée aux marques directes aux consommateurs (DTC) à croissance rapide et aux catalogues B2B complexes avec des prix personnalisés, une segmentation et des flux de travail.
L'auto-hébergement de Shopware sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients, des commandes et des intégrations de paiement, sans frais par commande et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Ce template regroupe Shopware avec MariaDB, Redis pour la mise en cache et les sessions, et OpenSearch pour une découverte rapide des produits, vous offrant une pile de production prête pour un trafic réel.
Caractéristiques principales de Shopware
Headless et API-first
L'API Store et l'API Admin vous permettent de créer des vitrines personnalisées et des intégrations dans n'importe quel framework, tout en conservant Shopware comme moteur e-commerce.
Générateur de règles
Configurez des prix dynamiques, des promotions, des méthodes d'expédition et des options de paiement basés sur le panier, le client ou le contexte — sans écrire de code.
Expériences d'achat visuelles
Les mises en page par glisser-déposer et les blocs CMS permettent aux merchandisers de créer des pages de catégorie et des pages de destination adaptées aux campagnes et aux segments de clientèle.
Fonctionnalités B2B intégrées
La tarification spécifique au client, les flux de travail de devis, la gestion des employés et les commandes groupées prennent en charge les ventes B2B complexes de manière native.
Recherche de produits OpenSearch
OpenSearch permet une recherche de produits rapide et à facettes sur de grands catalogues, avec un réglage de la pertinence et des filtres qui dépassent la recherche MySQL.
Extensions et applications
Le Shopware Store propose des milliers de plugins et d'applications pour les paiements, le marketing, l'ERP et l'analyse afin d'étendre la plateforme à mesure que vous vous développez.
Pourquoi exécuter Shopware sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.