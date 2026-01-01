ShipShipShip est une application open-source de changelog et de feuille de route qui aide les équipes produit à partager les mises à jour et à recueillir les commentaires de la communauté en un seul endroit. Conçue avec SvelteKit et Go, elle associe un changelog public soigné à un tableau d'administration de style kanban où chaque version, correctif et idée à venir se trouve à côté des votes et des réactions qu'il a générés.

L'auto-hébergement de ShipShipShip sur votre VPS garde les listes d'abonnés, les identifiants SMTP et les données de feedback sous votre propre contrôle, élimine la tarification par siège des alternatives hébergées, et vous permet de personnaliser la page publique grâce à des thèmes installables qui correspondent à votre produit.