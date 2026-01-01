Déployez ShipShipShip avec une installation en un clic.
Plateforme légère et auto-hébergée de journal des modifications et de feuille de route, avec vote communautaire, réactions emoji et automatisation de la newsletter.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ShipShipShip
ShipShipShip est une application open-source de changelog et de feuille de route qui aide les équipes produit à partager les mises à jour et à recueillir les commentaires de la communauté en un seul endroit. Conçue avec SvelteKit et Go, elle associe un changelog public soigné à un tableau d'administration de style kanban où chaque version, correctif et idée à venir se trouve à côté des votes et des réactions qu'il a générés.
L'auto-hébergement de ShipShipShip sur votre VPS garde les listes d'abonnés, les identifiants SMTP et les données de feedback sous votre propre contrôle, élimine la tarification par siège des alternatives hébergées, et vous permet de personnaliser la page publique grâce à des thèmes installables qui correspondent à votre produit.
Caractéristiques principales de ShipShipShip
Vote communautaire
Les visiteurs votent sur les fonctionnalités proposées afin que l'équipe puisse prioriser la feuille de route en fonction de la demande réelle au lieu des suppositions internes.
Réactions par emoji
Huit types de réactions permettent aux lecteurs de réagir à chaque entrée, donnant un signal léger sans les obliger à passer par un processus d'inscription.
Feuille de route Kanban
Un tableau glisser-déposer avec des statuts personnalisables assure la visibilité de chaque élément proposé, en cours et livré pour toute l'équipe.
Automatisation de la newsletter
Les newsletters basées sur SMTP se déclenchent automatiquement lorsqu'une entrée change de statut, permettant aux abonnés d'être informés des publications sans envoi manuel.
Thèmes installables
Le système de thème piloté par manifeste sépare le panneau d'administration du journal des modifications public afin que vous puissiez correspondre exactement à l'image de marque de votre produit.
API REST
Une API REST complète pour les événements, les réactions, les votes et les abonnés à la newsletter facilite l'intégration avec les outils CI/CD ou de marketing.
Pourquoi exécuter ShipShipShip sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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