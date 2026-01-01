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Serveur open source pour le déploiement d'applications Shiny, Dash, Streamlit et autres applications de données avec authentification intégrée.

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KVM 1
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ShinyProxy

ShinyProxy est le serveur open-source développé par Open Analytics pour héberger des applications de données interactives écrites en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio et de nombreux autres frameworks. Il lance chaque session utilisateur dans un conteneur Docker isolé, puis achemine le trafic HTTP et WebSocket vers le navigateur, afin que chaque visiteur dispose d'un environnement propre sans polluer l'état partagé.

L'auto-hébergement de ShinyProxy sur votre propre VPS maintient les modèles, les ensembles de données et les tableaux de bord propriétaires à l'intérieur de votre périmètre tout en offrant aux équipes des fonctionnalités d'entreprise — authentification, contrôle d'accès basé sur les groupes, journalisation de l'utilisation — sans licence par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ShinyProxy

Conteneurs par utilisateur

Chaque session crée son propre conteneur Docker afin que les utilisateurs ne partagent jamais l'état, les sessions ou les ressources de calcul.

Support multi-framework

Héberger R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, et toute autre application web empaquetée sous forme de conteneur.

Authentification enfichable

Connectez LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ou les connexions sociales pour sécuriser les applications avec un contrôle d'accès basé sur les groupes.

Statistiques d'utilisation

La journalisation des événements intégrée suit les lancements d'applications, les durées et les sessions actives pour la planification des capacités et l'audit.

Streaming WebSocket

Le proxying natif WebSocket et HTTP/2 maintient la réactivité des applications interactives Shiny et Dash sous charge.

Tableau de bord administrateur

La vue d'administration en direct affiche les conteneurs en cours d'exécution, permet aux opérateurs d'inspecter l'activité et d'arrêter les sessions à la demande.

Pourquoi exécuter ShinyProxy sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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