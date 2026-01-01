Déployez ShinyProxy en un clic.
Serveur open source pour le déploiement d'applications Shiny, Dash, Streamlit et autres applications de données avec authentification intégrée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ShinyProxy
ShinyProxy est le serveur open-source développé par Open Analytics pour héberger des applications de données interactives écrites en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio et de nombreux autres frameworks. Il lance chaque session utilisateur dans un conteneur Docker isolé, puis achemine le trafic HTTP et WebSocket vers le navigateur, afin que chaque visiteur dispose d'un environnement propre sans polluer l'état partagé.
L'auto-hébergement de ShinyProxy sur votre propre VPS maintient les modèles, les ensembles de données et les tableaux de bord propriétaires à l'intérieur de votre périmètre tout en offrant aux équipes des fonctionnalités d'entreprise — authentification, contrôle d'accès basé sur les groupes, journalisation de l'utilisation — sans licence par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de ShinyProxy
Conteneurs par utilisateur
Chaque session crée son propre conteneur Docker afin que les utilisateurs ne partagent jamais l'état, les sessions ou les ressources de calcul.
Support multi-framework
Héberger R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, et toute autre application web empaquetée sous forme de conteneur.
Authentification enfichable
Connectez LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ou les connexions sociales pour sécuriser les applications avec un contrôle d'accès basé sur les groupes.
Statistiques d'utilisation
La journalisation des événements intégrée suit les lancements d'applications, les durées et les sessions actives pour la planification des capacités et l'audit.
Streaming WebSocket
Le proxying natif WebSocket et HTTP/2 maintient la réactivité des applications interactives Shiny et Dash sous charge.
Tableau de bord administrateur
La vue d'administration en direct affiche les conteneurs en cours d'exécution, permet aux opérateurs d'inspecter l'activité et d'arrêter les sessions à la demande.
Pourquoi exécuter ShinyProxy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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