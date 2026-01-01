Déployez Sharkey en un clic.
Serveur de microblogage fédéré basé sur Misskey avec des performances améliorées, la prise en charge de l'API Mastodon et une UX moderne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Sharkey
Sharkey est un fork de Misskey qui suit le développement en amont et offre une expérience sociale raffinée pour le fediverse. Il prend en charge nativement ActivityPub, permettant ainsi à votre communauté de suivre et d'interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et le reste du réseau fédéré, sans aucun pont.
Comparé à Misskey en amont, Sharkey ajoute l'édition de publications fédérées, les arrière-plans de profil fédérés, la compatibilité avec l'API client Mastodon et des dizaines d'améliorations de l'expérience utilisateur (UX) basées sur les retours de la communauté. L'auto-hébergement de Sharkey sur votre propre VPS garde votre fil d'actualité, vos médias et votre graphe d'abonnés entièrement sous votre contrôle, sans qu'aucun propriétaire de plateforme ne décide qui vous pouvez atteindre.
Caractéristiques principales de Sharkey
Fédération ActivityPub
Connectez-vous à Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et à tous les autres serveurs ActivityPub pour atteindre l'ensemble du fediverse depuis votre propre instance.
Compatible avec l'API Mastodon
Utilisez n'importe quel client Mastodon tiers pour publier et naviguer, tout en bénéficiant des fonctionnalités de style Misskey en coulisses.
Émojis personnalisés et réactions
Téléchargez des emojis personnalisés à l'échelle du serveur et réagissez à n'importe quelle publication avec ceux-ci, transformant les fils d'actualité en conversations expressives au-delà du simple texte.
Post-édition fédérée
Modifiez vos publications après leur publication et la modification se propagera proprement aux instances distantes, avec l'historique complet des modifications préservé.
Antennes et listes
Créez des antennes basées sur des mots-clés et des listes d'utilisateurs sélectionnées pour filtrer les fils d'actualité, suivre des sujets et ne jamais manquer les publications qui vous intéressent.
Piloter la gestion des médias
Organisez les images, vidéos et fichiers téléchargés dans un Drive intégré avec des dossiers, la recherche et la réutilisation dans les publications et les éléments de profil.
Pourquoi exécuter Sharkey sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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