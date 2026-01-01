Sharkey est un fork de Misskey qui suit le développement en amont et offre une expérience sociale raffinée pour le fediverse. Il prend en charge nativement ActivityPub, permettant ainsi à votre communauté de suivre et d'interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et le reste du réseau fédéré, sans aucun pont.

Comparé à Misskey en amont, Sharkey ajoute l'édition de publications fédérées, les arrière-plans de profil fédérés, la compatibilité avec l'API client Mastodon et des dizaines d'améliorations de l'expérience utilisateur (UX) basées sur les retours de la communauté. L'auto-hébergement de Sharkey sur votre propre VPS garde votre fil d'actualité, vos médias et votre graphe d'abonnés entièrement sous votre contrôle, sans qu'aucun propriétaire de plateforme ne décide qui vous pouvez atteindre.