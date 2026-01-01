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Serveur de transfert de fichiers complet et piloté par les événements, prenant en charge SFTP, FTP, WebDAV et HTTP, avec une interface d'administration web intégrée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SFTPGo

SFTPGo est un serveur de transfert de fichiers open-source entièrement fonctionnel, construit autour d'une architecture événementielle. Il prend en charge plusieurs protocoles à partir d'un seul déploiement — SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS — ainsi que plusieurs backends de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, Amazon S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Une interface WebAdmin intégrée donne aux administrateurs un contrôle total sur les utilisateurs, les groupes, les quotas et les politiques d'accès, tandis qu'une interface WebClient permet aux utilisateurs finaux de gérer leurs propres fichiers directement dans un navigateur sans aucun logiciel supplémentaire.

L'auto-hébergement de SFTPGo sur votre propre VPS maintient l'infrastructure de transfert de fichiers sous votre contrôle. Vous définissez les politiques de rétention, les règles d'accès et les backends de stockage — sans frais par utilisateur, sans limites d'utilisation et sans que les données ne quittent votre infrastructure.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SFTPGo

Prise en charge multi-protocole

SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS, tous servis depuis un serveur unique, de sorte que les clients se connectant avec n'importe quel protocole standard sont pris en charge sans déploiements supplémentaires.

Administration Web

Interface WebAdmin entièrement basée sur navigateur pour la gestion des utilisateurs, des groupes, des dossiers, des quotas et des règles d'événements, sans aucun accès en ligne de commande.

Plusieurs backends de stockage

Se connecter au stockage local, à Amazon S3, à Google Cloud Storage, à Azure Blob Storage ou aux serveurs SFTP distants et les présenter aux utilisateurs sous forme d'arborescence de répertoires unifiée.

Automatisation pilotée par les événements

Définissez des règles qui déclenchent des webhooks, des notifications par e-mail ou des scripts personnalisés lors d'événements de fichier tels que les téléversements, les téléchargements ou les suppressions.

Quotas par utilisateur

Appliquez des limites de stockage et de bande passante indépendantes par utilisateur ou par dossier afin d'éviter qu'un seul compte ne consomme des ressources excessives.

Authentification à deux facteurs

La 2FA basée sur TOTP pour les comptes administrateur et utilisateur final ajoute une couche de protection essentielle contre l'accès non autorisé.

Pourquoi exécuter SFTPGo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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