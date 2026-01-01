Déployez SFTPGo en un clic.
Serveur de transfert de fichiers complet et piloté par les événements, prenant en charge SFTP, FTP, WebDAV et HTTP, avec une interface d'administration web intégrée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SFTPGo
SFTPGo est un serveur de transfert de fichiers open-source entièrement fonctionnel, construit autour d'une architecture événementielle. Il prend en charge plusieurs protocoles à partir d'un seul déploiement — SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS — ainsi que plusieurs backends de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, Amazon S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Une interface WebAdmin intégrée donne aux administrateurs un contrôle total sur les utilisateurs, les groupes, les quotas et les politiques d'accès, tandis qu'une interface WebClient permet aux utilisateurs finaux de gérer leurs propres fichiers directement dans un navigateur sans aucun logiciel supplémentaire.
L'auto-hébergement de SFTPGo sur votre propre VPS maintient l'infrastructure de transfert de fichiers sous votre contrôle. Vous définissez les politiques de rétention, les règles d'accès et les backends de stockage — sans frais par utilisateur, sans limites d'utilisation et sans que les données ne quittent votre infrastructure.
Caractéristiques principales de SFTPGo
Prise en charge multi-protocole
SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS, tous servis depuis un serveur unique, de sorte que les clients se connectant avec n'importe quel protocole standard sont pris en charge sans déploiements supplémentaires.
Administration Web
Interface WebAdmin entièrement basée sur navigateur pour la gestion des utilisateurs, des groupes, des dossiers, des quotas et des règles d'événements, sans aucun accès en ligne de commande.
Plusieurs backends de stockage
Se connecter au stockage local, à Amazon S3, à Google Cloud Storage, à Azure Blob Storage ou aux serveurs SFTP distants et les présenter aux utilisateurs sous forme d'arborescence de répertoires unifiée.
Automatisation pilotée par les événements
Définissez des règles qui déclenchent des webhooks, des notifications par e-mail ou des scripts personnalisés lors d'événements de fichier tels que les téléversements, les téléchargements ou les suppressions.
Quotas par utilisateur
Appliquez des limites de stockage et de bande passante indépendantes par utilisateur ou par dossier afin d'éviter qu'un seul compte ne consomme des ressources excessives.
Authentification à deux facteurs
La 2FA basée sur TOTP pour les comptes administrateur et utilisateur final ajoute une couche de protection essentielle contre l'accès non autorisé.
Pourquoi exécuter SFTPGo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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