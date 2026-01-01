ServerStatus est un système de surveillance multi-serveurs open-source qui collecte les métriques CPU, mémoire, disque et réseau d'un nombre illimité de machines distantes et les présente dans un tableau de bord web unique et en temps réel. Chaque serveur surveillé exécute un agent client léger qui rapporte au serveur central ServerStatus, facilitant ainsi l'obtention d'une vue unifiée de l'ensemble de votre infrastructure sans avoir à déployer une pile d'observabilité lourde.

L'auto-hébergement de ServerStatus sur votre propre VPS maintient toutes les métriques d'infrastructure privées et sous votre contrôle. Le tableau de bord web se met à jour en temps réel et ne nécessite aucune base de données, aucun pipeline de configuration complexe et aucune dépendance externe — juste un seul conteneur et un fichier de configuration listant vos serveurs.