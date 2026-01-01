Déployez ServerStatus en un clic.
Tableau de bord de surveillance multi-serveurs léger qui agrège les métriques en temps réel de tous vos serveurs en une seule vue.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ServerStatus
ServerStatus est un système de surveillance multi-serveurs open-source qui collecte les métriques CPU, mémoire, disque et réseau d'un nombre illimité de machines distantes et les présente dans un tableau de bord web unique et en temps réel. Chaque serveur surveillé exécute un agent client léger qui rapporte au serveur central ServerStatus, facilitant ainsi l'obtention d'une vue unifiée de l'ensemble de votre infrastructure sans avoir à déployer une pile d'observabilité lourde.
L'auto-hébergement de ServerStatus sur votre propre VPS maintient toutes les métriques d'infrastructure privées et sous votre contrôle. Le tableau de bord web se met à jour en temps réel et ne nécessite aucune base de données, aucun pipeline de configuration complexe et aucune dépendance externe — juste un seul conteneur et un fichier de configuration listant vos serveurs.
Caractéristiques principales de ServerStatus
Agrégation multi-serveur
Collectez et affichez des métriques depuis un nombre illimité de serveurs distants dans un tableau de bord centralisé unique, sans installations séparées par serveur.
Tableau de bord en temps réel
L'interface utilisateur web en direct affiche la charge CPU, l'utilisation de la mémoire, l'espace disque et le débit réseau pour chaque hôte surveillé en un coup d'œil.
Agents clients légers
Les serveurs distants exécutent un client Python ou shell minimal qui rapporte des métriques via une simple connexion TCP, avec une surcharge de ressources quasi nulle.
Alertes de surveillance
Définissez des règles d'alerte basées sur des expressions pour les conditions de CPU, de mémoire et de réseau et envoyez des notifications via des rappels webhook configurables.
Surveillance du site web et SSL
Surveillez les points de terminaison HTTP/HTTPS et l'expiration des certificats SSL ainsi que les métriques du serveur dans le même tableau de bord.
Pourquoi exécuter ServerStatus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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