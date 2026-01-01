Déployez Serge en un clic.
Interface de chat auto-hébergée pour exécuter les modèles LLaMA et Alpaca localement via llama.cpp sans frais d'API.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Serge
Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, afin que vous puissiez télécharger des modèles GGUF, gérer des sessions de chat et ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.
L'auto-hébergement de Serge conserve chaque invite et réponse sur votre propre VPS — pas d'API externe, pas de télémétrie et pas de coûts par jeton. L'inférence uniquement sur CPU fonctionne d'emblée, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer pour le temps GPU dans le cloud ou s'inscrire à un service d'IA tiers.
Caractéristiques principales de Serge
Fonctionne sur CPU
llama.cpp permet une inférence entièrement locale sans GPU, vous permettant de discuter avec des modèles LLaMA quantifiés sur un VPS standard.
Registre de modèles intégré
Téléchargez et basculez entre les modèles Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles GGUF directement depuis l'interface utilisateur web sans copie manuelle de fichiers.
Inférence réglable
Ajustez la température, le top-k, le top-p, la longueur du contexte et d'autres paramètres de génération par chat pour contrôler le style et la qualité de la réponse.
Historique de discussion persistant
Les conversations et les poids des modèles téléchargés sont stockés dans des volumes Docker et survivent aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.
API REST incluse
Le backend FastAPI expose des points de terminaison de chat, de modèle et de session afin que vous puissiez intégrer Serge avec des scripts personnalisés, des bots ou des applications.
Pas de clés API externes
Tout fonctionne dans un seul conteneur sans nécessiter de compte OpenAI, Anthropic ou cloud — les invites ne quittent jamais votre VPS.
Pourquoi exécuter Serge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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