Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, afin que vous puissiez télécharger des modèles GGUF, gérer des sessions de chat et ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.

L'auto-hébergement de Serge conserve chaque invite et réponse sur votre propre VPS — pas d'API externe, pas de télémétrie et pas de coûts par jeton. L'inférence uniquement sur CPU fonctionne d'emblée, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer pour le temps GPU dans le cloud ou s'inscrire à un service d'IA tiers.