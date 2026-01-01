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Interface de chat auto-hébergée pour exécuter les modèles LLaMA et Alpaca localement via llama.cpp sans frais d'API.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Serge

Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, afin que vous puissiez télécharger des modèles GGUF, gérer des sessions de chat et ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.

L'auto-hébergement de Serge conserve chaque invite et réponse sur votre propre VPS — pas d'API externe, pas de télémétrie et pas de coûts par jeton. L'inférence uniquement sur CPU fonctionne d'emblée, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer pour le temps GPU dans le cloud ou s'inscrire à un service d'IA tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Serge

Fonctionne sur CPU

llama.cpp permet une inférence entièrement locale sans GPU, vous permettant de discuter avec des modèles LLaMA quantifiés sur un VPS standard.

Registre de modèles intégré

Téléchargez et basculez entre les modèles Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles GGUF directement depuis l'interface utilisateur web sans copie manuelle de fichiers.

Inférence réglable

Ajustez la température, le top-k, le top-p, la longueur du contexte et d'autres paramètres de génération par chat pour contrôler le style et la qualité de la réponse.

Historique de discussion persistant

Les conversations et les poids des modèles téléchargés sont stockés dans des volumes Docker et survivent aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.

API REST incluse

Le backend FastAPI expose des points de terminaison de chat, de modèle et de session afin que vous puissiez intégrer Serge avec des scripts personnalisés, des bots ou des applications.

Pas de clés API externes

Tout fonctionne dans un seul conteneur sans nécessiter de compte OpenAI, Anthropic ou cloud — les invites ne quittent jamais votre VPS.

Pourquoi exécuter Serge sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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