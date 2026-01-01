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Système de gestion de l'information de laboratoire open-source couvrant l'ensemble du flux de travail analytique, de la réception des échantillons à la publication des rapports.

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32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SENAITE LIMS

SENAITE est un système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) gratuit et open-source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par des laboratoires de diagnostic, des biobanques, des centres de recherche et des programmes de santé publique dans le monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.

L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS permet de conserver les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/CEI 17025.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SENAITE LIMS

Flux de travail analytique

Gérez les échantillons, les feuilles de travail, les analyses, la vérification et la publication via une machine à états configurable conçue pour les opérations de laboratoire.

Intégration d'instruments

Importez les résultats directement des instruments de laboratoire via des interfaces intégrées, éliminant ainsi les erreurs de transcription manuelle.

Traçabilité de l'audit

Chaque modification apportée à un enregistrement électronique crée un instantané immuable avec l'utilisateur, l'adresse IP et l'horodatage capturés automatiquement.

Prêt ISO 17025

Les contrôles de processus, les permissions basées sur les rôles et les signatures électroniques soutiennent les laboratoires qui visent l'accréditation ISO/CEI 17025.

API REST JSON

Connectez les tableaux de bord externes, les outils de BI et les portails patients à SENAITE via son API REST JSON intégrée.

Modules complémentaires extensibles

Étendez les fonctionnalités avec des modules complémentaires officiels pour le stockage, la gestion des patients, les laboratoires de référence et les rapports d'interprétation.

Pourquoi exécuter SENAITE LIMS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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