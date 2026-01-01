Déployez SENAITE LIMS en un clic.
Système de gestion de l'information de laboratoire open-source couvrant l'ensemble du flux de travail analytique, de la réception des échantillons à la publication des rapports.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SENAITE LIMS
SENAITE est un système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) gratuit et open-source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par des laboratoires de diagnostic, des biobanques, des centres de recherche et des programmes de santé publique dans le monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.
L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS permet de conserver les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/CEI 17025.
Caractéristiques principales de SENAITE LIMS
Flux de travail analytique
Gérez les échantillons, les feuilles de travail, les analyses, la vérification et la publication via une machine à états configurable conçue pour les opérations de laboratoire.
Intégration d'instruments
Importez les résultats directement des instruments de laboratoire via des interfaces intégrées, éliminant ainsi les erreurs de transcription manuelle.
Traçabilité de l'audit
Chaque modification apportée à un enregistrement électronique crée un instantané immuable avec l'utilisateur, l'adresse IP et l'horodatage capturés automatiquement.
Prêt ISO 17025
Les contrôles de processus, les permissions basées sur les rôles et les signatures électroniques soutiennent les laboratoires qui visent l'accréditation ISO/CEI 17025.
API REST JSON
Connectez les tableaux de bord externes, les outils de BI et les portails patients à SENAITE via son API REST JSON intégrée.
Modules complémentaires extensibles
Étendez les fonctionnalités avec des modules complémentaires officiels pour le stockage, la gestion des patients, les laboratoires de référence et les rapports d'interprétation.
Pourquoi exécuter SENAITE LIMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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