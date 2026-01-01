Déployez SeaweedFS en un clic.
Système de fichiers distribué haute performance avec compatibilité API S3 pour stocker et servir des milliards de fichiers à grande échelle.
Sélectionnez un forfait VPS pour SeaweedFS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SeaweedFS
SeaweedFS est un système de fichiers distribué open-source avec plus de 24 000 étoiles GitHub, optimisé pour stocker et récupérer efficacement un grand nombre de fichiers. Avec une API compatible S3 intégrée, il sert de remplacement direct pour Amazon S3 dans les environnements auto-hébergés — tout outil ou SDK conçu pour S3 fonctionne avec SeaweedFS sans modification de code.
L'auto-hébergement du stockage d'objets sur votre VPS élimine les coûts par requête et par Go des fournisseurs de cloud tout en gardant les données sous votre contrôle total. SeaweedFS gère tout, des petites images téléchargées par les utilisateurs aux fichiers vidéo volumineux et aux archives de sauvegarde, avec la réplication et le codage d'effacement disponibles pour la protection des données.
Caractéristiques principales de SeaweedFS
Compatibilité API S3
Toute application ou outil conçu pour Amazon S3 se connecte à SeaweedFS sans modification, permettant une intégration immédiate avec les flux de travail existants.
Gestion efficace des petits fichiers
Le moteur de stockage optimisé gère efficacement des milliards de petits fichiers — une faiblesse courante des systèmes de fichiers traditionnels et des backends de stockage à usage général.
Réplication des données
La réplication automatique sur les serveurs de volumes assure la redondance, de sorte que les données restent disponibles même si des nœuds de stockage individuels tombent en panne.
Codage par effacement
Réduit la surcharge de stockage par rapport à la réplication complète tout en maintenant l'intégrité des données pour les niveaux de stockage chaud et froid.
Prise en charge du montage FUSE
Montez SeaweedFS comme un système de fichiers natif sur les hôtes Linux, permettant aux applications qui s'attendent à un accès aux fichiers POSIX standard de lire et d'écrire directement.
Pourquoi exécuter SeaweedFS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise