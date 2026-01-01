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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SeaweedFS

SeaweedFS est un système de fichiers distribué open-source avec plus de 24 000 étoiles GitHub, optimisé pour stocker et récupérer efficacement un grand nombre de fichiers. Avec une API compatible S3 intégrée, il sert de remplacement direct pour Amazon S3 dans les environnements auto-hébergés — tout outil ou SDK conçu pour S3 fonctionne avec SeaweedFS sans modification de code.

L'auto-hébergement du stockage d'objets sur votre VPS élimine les coûts par requête et par Go des fournisseurs de cloud tout en gardant les données sous votre contrôle total. SeaweedFS gère tout, des petites images téléchargées par les utilisateurs aux fichiers vidéo volumineux et aux archives de sauvegarde, avec la réplication et le codage d'effacement disponibles pour la protection des données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SeaweedFS

Compatibilité API S3

Toute application ou outil conçu pour Amazon S3 se connecte à SeaweedFS sans modification, permettant une intégration immédiate avec les flux de travail existants.

Gestion efficace des petits fichiers

Le moteur de stockage optimisé gère efficacement des milliards de petits fichiers — une faiblesse courante des systèmes de fichiers traditionnels et des backends de stockage à usage général.

Réplication des données

La réplication automatique sur les serveurs de volumes assure la redondance, de sorte que les données restent disponibles même si des nœuds de stockage individuels tombent en panne.

Codage par effacement

Réduit la surcharge de stockage par rapport à la réplication complète tout en maintenant l'intégrité des données pour les niveaux de stockage chaud et froid.

Prise en charge du montage FUSE

Montez SeaweedFS comme un système de fichiers natif sur les hôtes Linux, permettant aux applications qui s'attendent à un accès aux fichiers POSIX standard de lire et d'écrire directement.

Pourquoi exécuter SeaweedFS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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