Déployez Openship en un clic.
Plateforme de déploiement open source et auto-hébergeable avec CI/CD intégré pour déployer n'importe quelle pile sur vos propres serveurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Openship
Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-la vers un dépôt Git et elle détecte la pile, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et livre le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, ainsi que les retours en arrière en un clic sont intégrés.
L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, vos données d'application et votre infrastructure entièrement sur les machines que vous contrôlez, sans tarification par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une interface en ligne de commande (CLI) ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standards entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.
Caractéristiques principales de Openship
CI/CD intégré
Déploiement par poussée avec des environnements de prévisualisation, des flux de pré-production et de production, et des retours en arrière en un clic — aucun fichier de pipeline à écrire.
Toute pile, tout serveur
Déployez Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, ou des monorepos sur n'importe quel VPS, serveur dédié, ou homelab.
Backend entièrement géré
Provisionnez Postgres, MySQL, MongoDB et Redis, ainsi que des workers, des WebSockets et du stockage d'objets, à partir d'un plan de contrôle unique.
Domaines et SSL
Certificats HTTPS automatiques, prise en charge des jokers et domaines illimités avec un renouvellement géré automatiquement pour chaque déploiement.
Trois façons de travailler
Gérez les déploiements depuis une application de bureau complète, un tableau de bord web d'équipe, ou une CLI scriptable, soutenue par une API REST.
Portabilité des conteneurs
Tout fonctionne comme des conteneurs Docker standard, ce qui vous permet de déplacer librement les charges de travail entre les fournisseurs ou le matériel auto-hébergé.
Pourquoi exécuter Openship sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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