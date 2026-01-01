Déployez Nuclio en un clic.
Plateforme sans serveur open source haute performance pour le traitement en temps réel des événements et des données, avec mise à l'échelle automatique et prise en charge GPU.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nuclio
Nuclio est une plateforme serverless open-source haute performance pour le traitement des événements et des données en temps réel. Elle exécute votre code sous forme de fonctions qui réagissent à un large éventail de déclencheurs — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et tâches cron planifiées — et met automatiquement à l'échelle chaque fonction en fonction de la demande. Les fonctions s'exécutent dans des conteneurs dédiés, créés et déployés directement depuis le tableau de bord du navigateur.
Contrairement aux outils d'automatisation généraux, Nuclio est conçu pour la vitesse, traitant des centaines de milliers d'événements par seconde et par processus, avec une accélération GPU optionnelle pour l'inférence d'apprentissage automatique. L'auto-hébergement de Nuclio sur votre propre VPS vous permet de garder vos pipelines de données, modèles et sources d'événements sous votre contrôle total, sans frais de cloud par invocation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Nuclio
Déclencheurs d'événements en temps réel
Déclencher des fonctions à partir de HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et des planifications cron sans écrire de code d'intégration.
Mise à l'échelle automatique
Chaque fonction s'adapte à la hausse sous charge et à la baisse au repos, assurant une utilisation efficace des ressources pour l'ensemble de vos charges de travail.
Environnements d'exécution multi-langues
Développez des fonctions en Go, Python, Java, .NET, Node.js ou Shell en utilisant l'environnement d'exécution le mieux adapté à chaque tâche.
Inférence accélérée par GPU
Attacher des GPU à des fonctions pour une inférence rapide en apprentissage automatique et des pipelines de traitement en temps réel gourmands en données.
Tableau de bord basé sur navigateur
Construire, déployer, invoquer et surveiller des fonctions depuis une interface utilisateur web épurée sans jamais quitter le navigateur.
Pourquoi exécuter Nuclio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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