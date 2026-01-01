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Serveur officiel de gestionnaire de mots de passe Bitwarden auto-hébergé, associé à un service de base de données MariaDB dédié.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bitwarden

Bitwarden est le serveur de gestionnaire de mots de passe officiel construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution à conteneur unique du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden fournit à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la cadence de mise à jour proviennent directement du fournisseur.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) officielles de Bitwarden. Traefik place le conteneur derrière des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant ainsi l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande la version lite pour un usage personnel et les laboratoires à domicile.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bitwarden

Serveur Bitwarden officiel

Exécute le code serveur que Bitwarden Inc. développe et maintient, de sorte que les correctifs de sécurité et les mises à jour proviennent directement du fournisseur.

Compatibilité client officielle

Les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) de Bitwarden se connectent à votre propre serveur sans aucune modification.

Coffre-fort chiffré de bout en bout

Les éléments sont chiffrés sur vos appareils selon un modèle de connaissance zéro, ainsi le serveur ne voit jamais votre mot de passe maître.

Organisations et partage

Partagez les identifiants avec les membres de votre famille ou vos collègues au sein d'organisations et de collections avec un contrôle d'accès par utilisateur.

Services d'entreprise facultatifs

SSO, le provisionnement SCIM et la journalisation des événements sont inclus dans l'image et peuvent être activés lorsqu'une licence l'exige.

Pourquoi exécuter Bitwarden sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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