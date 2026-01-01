Déployez Bitwarden avec une installation en un clic.
Serveur officiel de gestionnaire de mots de passe Bitwarden auto-hébergé, associé à un service de base de données MariaDB dédié.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bitwarden
Bitwarden est le serveur de gestionnaire de mots de passe officiel construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution à conteneur unique du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden fournit à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la cadence de mise à jour proviennent directement du fournisseur.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) officielles de Bitwarden. Traefik place le conteneur derrière des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant ainsi l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande la version lite pour un usage personnel et les laboratoires à domicile.
Caractéristiques principales de Bitwarden
Serveur Bitwarden officiel
Exécute le code serveur que Bitwarden Inc. développe et maintient, de sorte que les correctifs de sécurité et les mises à jour proviennent directement du fournisseur.
Compatibilité client officielle
Les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) de Bitwarden se connectent à votre propre serveur sans aucune modification.
Coffre-fort chiffré de bout en bout
Les éléments sont chiffrés sur vos appareils selon un modèle de connaissance zéro, ainsi le serveur ne voit jamais votre mot de passe maître.
Organisations et partage
Partagez les identifiants avec les membres de votre famille ou vos collègues au sein d'organisations et de collections avec un contrôle d'accès par utilisateur.
Services d'entreprise facultatifs
SSO, le provisionnement SCIM et la journalisation des événements sont inclus dans l'image et peuvent être activés lorsqu'une licence l'exige.
Pourquoi exécuter Bitwarden sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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