Įdiekite „Fleetbase“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo logistikos platforma, skirta transporto parko operacijoms, dispečerinėms operacijoms, maršrutų sudarymui ir paskutinės mylios pristatymų valdymui.
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Ką gali kurti su Fleetbase
„Fleetbase“ yra atvirojo kodo logistikos ir transporto valdymo platforma, kuri vieną diegimą paverčia visaverte operacijų valdymo sistema – užsakymų valdymu, vairuotojų siuntimu, maršrutų planavimu, tiesioginiu transporto priemonių sekimu ir klientų pranešimais. Jos modulinė architektūra, sukurta remiantis įdiegiamais plėtiniais, tokiais kaip „Fleet-Ops“, „Storefront“ ir „Pallet“, leidžia komandoms vykdyti pristatymo, pagal poreikį vykdomų darbų, sandėliavimo ir lauko aptarnavimo darbo eigas naudojant vieną bendrą tapatybės, leidimų ir API sluoksnį.
Savarankiškai talpinant „Fleetbase“ savo VPS serveryje, klientų adresai, vairuotojų buvimo vietos ir užsakymų istorija saugomi jūsų valdomoje infrastruktūroje, išvengiama kainodaros už vietą augant transporto priemonių parkui ir suteikiama kūrėjams tiesioginė prieiga prie REST API, lizdo įvykių ir žiniatinklio kabliukų, reikalingų norint kurti pasirinktines vairuotojų ar klientų programas.
Pagrindinės Fleetbase savybės
Parko operacijų konsolė
Tvarkykite užsakymus, vairuotojus, transporto priemones, aptarnavimo zonas ir įkainius iš vieno dispečerinėms komandoms sukurto valdymo skydelio.
Tiesioginis transporto priemonių sekimas
Stebėk vairuotojus ir transporto priemones tiesioginiame žemėlapyje su realaus laiko pozicijos atnaujinimais ir visa veiklos istorija.
Maršruto planavimas
Planuokite maršrutus su keliais sustojimais ir įvertinkite pristatymo laiką naudodami OSRM pagrįstus atstumo ir trukmės duomenis.
Plėtinių registras
Įdiekite plėtinius, tokius kaip „Fleet-Ops“, „Storefront“ ir „Pallet“, kad pridėtumėte siuntimo, prekybos ir sandėliavimo galimybes.
Programuotojams skirtas API
Kurkite pasirinktines tvarkyklių ir klientų programas naudodami dokumentuotą REST API su žiniatinklio kabliukais ir realaus laiko lizdo įvykiais.
Kodėl verta naudoti Fleetbase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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