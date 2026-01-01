Iki 69 % nuolaida Fleetbase

Įdiekite „Fleetbase“ vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo logistikos platforma, skirta transporto parko operacijoms, dispečerinėms operacijoms, maršrutų sudarymui ir paskutinės mylios pristatymų valdymui.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Fleetbase“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Fleetbase

„Fleetbase“ yra atvirojo kodo logistikos ir transporto valdymo platforma, kuri vieną diegimą paverčia visaverte operacijų valdymo sistema – užsakymų valdymu, vairuotojų siuntimu, maršrutų planavimu, tiesioginiu transporto priemonių sekimu ir klientų pranešimais. Jos modulinė architektūra, sukurta remiantis įdiegiamais plėtiniais, tokiais kaip „Fleet-Ops“, „Storefront“ ir „Pallet“, leidžia komandoms vykdyti pristatymo, pagal poreikį vykdomų darbų, sandėliavimo ir lauko aptarnavimo darbo eigas naudojant vieną bendrą tapatybės, leidimų ir API sluoksnį.

Savarankiškai talpinant „Fleetbase“ savo VPS serveryje, klientų adresai, vairuotojų buvimo vietos ir užsakymų istorija saugomi jūsų valdomoje infrastruktūroje, išvengiama kainodaros už vietą augant transporto priemonių parkui ir suteikiama kūrėjams tiesioginė prieiga prie REST API, lizdo įvykių ir žiniatinklio kabliukų, reikalingų norint kurti pasirinktines vairuotojų ar klientų programas.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Fleetbase savybės

Parko operacijų konsolė

Tvarkykite užsakymus, vairuotojus, transporto priemones, aptarnavimo zonas ir įkainius iš vieno dispečerinėms komandoms sukurto valdymo skydelio.

Tiesioginis transporto priemonių sekimas

Stebėk vairuotojus ir transporto priemones tiesioginiame žemėlapyje su realaus laiko pozicijos atnaujinimais ir visa veiklos istorija.

Maršruto planavimas

Planuokite maršrutus su keliais sustojimais ir įvertinkite pristatymo laiką naudodami OSRM pagrįstus atstumo ir trukmės duomenis.

Plėtinių registras

Įdiekite plėtinius, tokius kaip „Fleet-Ops“, „Storefront“ ir „Pallet“, kad pridėtumėte siuntimo, prekybos ir sandėliavimo galimybes.

Programuotojams skirtas API

Kurkite pasirinktines tvarkyklių ir klientų programas naudodami dokumentuotą REST API su žiniatinklio kabliukais ir realaus laiko lizdo įvykiais.

Kodėl verta naudoti Fleetbase Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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