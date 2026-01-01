귀하의 AI 지원 에이전트인 Hostinger Agent에서 즉각적인 도움을 받으십시오.
완료로 가는 지름길
웹 호스팅
Hostinger Agent가 게임 변화를 일으키는 이유
500건 이상의 활동이 진행 중이며 계속 늘어나고 있습니다
성공률 85%
즉시 사용 가능한 서비스
돈을 절약해서 여러분의 돈을 절약하세요
수백만 명의 만족스러운 고객들과 함께하세요
Hostinger 에이전트는 신속하게 제 걱정을 이해하고 단계별로 명확한 지침을 제공하여 아무런 혼란 없이 제 문제를 해결했습니다.
Hostinger 에이전트, 그들의 AI 지원, 훌륭합니다. 사실 나는 사람과 이야기하는 것보다 그것을 선호합니다. 왜냐하면 나는 서둘러 느끼지 않습니다.
그들의 AI 조수 Hostinger 에이전트는 매우 도움이됩니다. 끝없는 도움말 문서로 나를 안내하는 대신, 그것은 실제로 내 계정에서 일을합니다. 그것은 전화에 주니어 시스템 관리자가있는 것과 같습니다.
Hostinger 에이전트 FAQ
Hostinger Agent란 무엇인가요?
Kodee는 Hostinger의 AI 지원 에이전트로, 간단한 채팅을 통해 웹사이트와 서비스를 관리하도록 설계되었습니다. 웹사이트 이전, 백업 생성, DNS 레코드 관리, 서버 상태 확인 등 500가지 이상의 관리자급 작업을 수행할 수 있습니다. Kodee에 대한 자세한 내용은 Kodee에 대하여를 참조하세요.
Hostinger Agent 는 어떤 Hostinger 제품을 지원합니까?
Hostinger 에이전트는 웹 호스팅, 워드 프레스, VPS, 웹 사이트 빌더, Hostinger AI 빌더, Hostinger Mail, 도메인 및 지불을 통해 전체 Hostinger 에코시스템을 통해 작동합니다. 관리하는 모든 것에 상관없이 Hostinger 에이전트는 도움이 될 것입니다.
Hostinger Agent 는 실제로 내 계정에 변경을 할 수 있습니까, 아니면 질문에만 대답합니까?
둘 다 가능하지만 Kodee의 차별점은 바로 실질적인 조치를 취한다는 것입니다. Kodee는 도움말 문서를 안내하는 대신 도메인 연결, DNS 설정 업데이트, 플러그인 설치 등 다양한 작업을 계정에서 직접 수행합니다.
Hostinger Agent 는 모바일에서 사용할 수 있습니까?
Hostinger 에이전트는 휴대폰과 WhatsApp을 포함하여 Hostinger에 액세스할 수 있는 모든 곳에서 사용할 수 있으므로 즉각적인 도움말은 언제 어디에서나 1개의 메시지가 있습니다.
Hostinger 에이전트가 제 문제를 해결할 수 없으면 어떻게 해야 합니까?
호스팅거 에이전트는 85%의 지원 상호 작용을 독립적으로 처리합니다. 범위 이외의 모든 경우에는 인간 전문가와 연결되어 있으므로 결코 해결책이 없습니다.