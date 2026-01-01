귀하의 AI 지원 에이전트인 Hostinger Agent에서 즉각적인 도움을 받으십시오.

Hostinger Agent는 45,000개 이상의 채팅을 매일 처리합니다. 서비스 관리, 블로그 게시물 작성 및 웹 사이트 마이그레이션은 간단한 대화를 통해 이루어집니다.
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완료로 가는 지름길

Hostinger 에이전트는 모든 Hostinger 제품에서, 심지어 휴대폰에서도 당신과 함께 있습니다.

웹 호스팅

웹사이트를 이전하세요
속도를 높여
백업을 생성하세요
hPanel에서 설정을 찾으세요
사이트, 데이터베이스 및 도구를 관리합니다.
웹 호스팅

Hostinger Agent가 게임 변화를 일으키는 이유

500건 이상의 활동이 진행 중이며 계속 늘어나고 있습니다

Hostinger Agent는 웹사이트 마이그레이션, 백업 및 서버 상태 검사를 포함하여 500개 이상의 관리자 수준의 작업을 수행합니다.
Hostinger Agent는 Hostinger 전역의 85%의 지원 상호작용을 처리하며, 평균 고객 만족도 점수는 77%입니다.
Hostinger 에이전트는 평균 9초 만에 질문에 답을 제공하며 약 800명의 전문가가 수행합니다.
호스팅거 에이전트는 올해 € 14 백만 이상을 절약 할 것입니다. 이것은 우리가 시장에서 가장 낮은 가격으로 품질의 서비스를 계속 제공 할 수 있습니다.

WhatsApp을 선호하십니까? Hostinger 에이전트

기존에 사용 중인 앱에서 요금제, 설정 및 문제 해결에 대한 동일한 지원을 받으세요.
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수백만 명의 만족스러운 고객들과 함께하세요

Hostinger 에이전트는 신속하게 제 걱정을 이해하고 단계별로 명확한 지침을 제공하여 아무런 혼란 없이 제 문제를 해결했습니다.

Anas Rk

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Hostinger 에이전트, 그들의 AI 지원, 훌륭합니다. 사실 나는 사람과 이야기하는 것보다 그것을 선호합니다. 왜냐하면 나는 서둘러 느끼지 않습니다.

Yvonne McChesney

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그들의 AI 조수 Hostinger 에이전트는 매우 도움이됩니다. 끝없는 도움말 문서로 나를 안내하는 대신, 그것은 실제로 내 계정에서 일을합니다. 그것은 전화에 주니어 시스템 관리자가있는 것과 같습니다.

Philip

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그냥 Hostinger 에이전트에게 말하고 그것을 완료 고려

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Hostinger 에이전트 FAQ

우리의 AI 고객 지원 에이전트 Hostinger 에이전트에 대한 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

Kodee는 Hostinger의 AI 지원 에이전트로, 간단한 채팅을 통해 웹사이트와 서비스를 관리하도록 설계되었습니다. 웹사이트 이전, 백업 생성, DNS 레코드 관리, 서버 상태 확인 등 500가지 이상의 관리자급 작업을 수행할 수 있습니다. Kodee에 대한 자세한 내용은 Kodee에 대하여를 참조하세요.

Hostinger 에이전트는 웹 호스팅, 워드 프레스, VPS, 웹 사이트 빌더, Hostinger AI 빌더, Hostinger Mail, 도메인 및 지불을 통해 전체 Hostinger 에코시스템을 통해 작동합니다. 관리하는 모든 것에 상관없이 Hostinger 에이전트는 도움이 될 것입니다.

둘 다 가능하지만 Kodee의 차별점은 바로 실질적인 조치를 취한다는 것입니다. Kodee는 도움말 문서를 안내하는 대신 도메인 연결, DNS 설정 업데이트, 플러그인 설치 등 다양한 작업을 계정에서 직접 수행합니다.

Hostinger 에이전트는 휴대폰과 WhatsApp을 포함하여 Hostinger에 액세스할 수 있는 모든 곳에서 사용할 수 있으므로 즉각적인 도움말은 언제 어디에서나 1개의 메시지가 있습니다.

호스팅거 에이전트는 85%의 지원 상호 작용을 독립적으로 처리합니다. 범위 이외의 모든 경우에는 인간 전문가와 연결되어 있으므로 결코 해결책이 없습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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