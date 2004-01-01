料金プラン一覧

レンタルサーバー
バイブコーディングで作るWebサイト
サイト作成ツール
VPSホスティング
n8n向けVPSホスティング
ワンクリックでクローを開く
ドメイン
ビジネスメール
メールマーケティング

ワンクリックでクローを開く

30日間の返金保証

年中無休のサポート体制

いつでもキャンセル可能

24ヶ月
一番人気
73％オフ
OpenClawマネージド版
¥ 3,449
¥ 939 /月
更新料は2年で¥ 1,879/月です。いつでもキャンセル可能。

手間なく始めたい方向け

セットアップやインフラ管理、設定の手間なくAIエージェントを実行できるフルマネージド型のVPSです。
初期設定ですぐ使用可能
OpenClaw CLIへのアクセス
メンテナンス不要
Telegram / WhatsApp連携に対応
AI機能を利用可能
Web検索機能
事前設定済みのエージェントメール
標準搭載のセキュリティ対策
63％オフ
OpenClaw VPS版
¥ 3,839
¥ 1,409 /月
更新料は2年で¥ 2,349/月です。いつでもキャンセル可能。

自由に管理したい方向け

root権限、フルコントロール、割り当て済みリソースが必要な方に適したセルフマネージド型のVPSです。
すぐに使えるテンプレート
root権限とターミナルへのアクセス
AI機能を利用可能
Web検索機能

リソース

2 vCPU
RAM容量：8GB
100GBのNVMe
データ転送量 8TB
一番人気
73％オフ
OpenClawマネージド版
¥ 3,449
¥ 939 /月
更新料は2年で¥ 1,879/月です。いつでもキャンセル可能。

手間なく始めたい方向け

セットアップやインフラ管理、設定の手間なくAIエージェントを実行できるフルマネージド型のVPSです。
初期設定ですぐ使用可能
OpenClaw CLIへのアクセス
メンテナンス不要
Telegram / WhatsApp連携に対応
AI機能を利用可能
Web検索機能
事前設定済みのエージェントメール
標準搭載のセキュリティ対策
63％オフ
OpenClaw VPS版
¥ 3,839
¥ 1,409 /月
更新料は2年で¥ 2,349/月です。いつでもキャンセル可能。

自由に管理したい方向け

root権限、フルコントロール、割り当て済みリソースが必要な方に適したセルフマネージド型のVPSです。
すぐに使えるテンプレート
root権限とターミナルへのアクセス
AI機能を利用可能
Web検索機能

リソース

2 vCPU
RAM容量：8GB
100GBのNVMe
データ転送量 8TB
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

あなた専用のAIエージェント。プライベートで常時稼働、60秒以内にライブ配信。

すぐにセットアップできます

OpenClawは驚くほど簡単にインストールでき、誰でもAIエージェントを利用できます。専門用語も複雑な手順も一切不要で、すぐに最初の自動化を実現できます。

メンテナンス不要

マネージドOpenClawは、セキュリティ、アップデート、バックアップをすべて管理します。AIエージェントは、手動作業なしで24時間365日稼働し続けます。

組み込みツール

OpenClawには、AIモデル、ウェブブラウジング、エージェント型メールボックスなど、簡単に使い始めるために必要なものがすべて組み込まれています。

OpenClawとHostingerの比較 vs. 他社

HostingerのOpenClawと競合他社のサービスとの違いは何ですか？私たちはシンプルさを重視しているので、AIエージェントをすぐに使い始めることができます。
Hostinger
その他のプロバイダー

導入速度

すぐに準備完了。
手動インストールと環境設定。

技術的な複雑さ

箱から出してすぐにすべて正常に動作します。
APIキーと手動設定が必要です。

AIクレジット

AIクレジットがプリインストールされています。
外部APIアカウントが必要です。

エージェント管理

AIエージェントとワークフローを管理するための、使いやすいビジュアルインターフェース。
いいえ

30日間返金保証

ご満足いただけない場合は、ご購入後30日以内であれば返金を請求できます。手続きは簡単でリスクもありません。詳しくは、弊社の返金ポリシーをご確認ください（一部対象外となる場合があります）。

OpenClaw Hostingerに関するよくある質問

弊社のワンクリックOpenClawに関するよくある質問とその回答をご覧ください。

OpenClawをセットアップするには、何か技術的な知識が必要ですか？

いいえ、全く問題ありません。ワンクリックでOpenClawを導入すれば、サーバーを触ったことがない方でも安心してご利用いただけます。ワンクリック導入で、サーバー環境からAIの設定まで、インストール全体を自動で行います。プランを選んで「導入」をクリックするだけで、数分以内にパーソナルAIアシスタントが稼働します。コーディングも、コマンドラインも、複雑なダッシュボードも一切不要です。

AIクレジットはどのように機能するのですか？また、外部アカウントを設定する必要はありますか？

AIクレジットはプリインストール済みで、すぐに使用できます。標準的なOpenClawの設定とは異なり、OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーのアカウントを作成したり、APIキーを生成したり、技術的な設定を行う必要はありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを購入するだけで、アシスタントがすぐに起動します。さらにクレジットが必要になった場合は、同じダッシュボードから直接チャージできます。とても簡単です。

私のデータはプライベートかつ安全に保護されていますか？

もちろんです。OpenClawの各インスタンスはそれぞれ独立した環境で実行されるため、データと会話は他のユーザーから完全に分離されます。不正アクセスや外部からの変更を防ぐため、各コンテナは厳重にロックダウンされており、すべてのインスタンスにはデフォルトでカスタムの高度なセキュリティゲートウェイが付属しています。お客様自身で何も設定することなく、プロフェッショナルレベルの保護を受けることができます。

ワンクリックでOpenClawを実行する場合と、VPS上でOpenClawを実行する場合の違いは何ですか？

VPSでは、フルルートアクセスとサーバーへの完全な制御が可能になりますが、同時にセットアップ、アップデート、セキュリティ対策もすべてお客様の責任となります。ワンクリックでOpenClawをご利用いただければ、こうした複雑な作業はすべて不要になります。インフラストラクチャの管理、インスタンスの最新安定版の維持、セキュリティの追加など、すべてOpenClawが行いますので、お客様はサーバー管理ではなく、AIアシスタントの利用に集中できます。完全なカスタマイズをご希望の開発者の方には、VPS OpenClawプランが最適です。

OpenClawで具体的に何ができるのですか？

OpenClawは、ノートパソコンを閉じている時でも24時間365日稼働する、あなた専用のAIアシスタントです。WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなど、お気に入りのメッセージングアプリと連携させ、日々のタスクの自動化、プラットフォームをまたいだ会話の管理、リードの対応、ブラウザの自動化など、さまざまな用途に活用できます。眠らず、いつでもサポートしてくれるデジタルチームメンバーと考えてください。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。