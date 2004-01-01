OpenClawは、ノートパソコンを閉じている時でも24時間365日稼働する、あなた専用のAIアシスタントです。WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなど、お気に入りのメッセージングアプリと連携させ、日々のタスクの自動化、プラットフォームをまたいだ会話の管理、リードの対応、ブラウザの自動化など、さまざまな用途に活用できます。眠らず、いつでもサポートしてくれるデジタルチームメンバーと考えてください。