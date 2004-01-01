料金プラン一覧
ワンクリックでクローを開く
30日間の返金保証
年中無休のサポート体制
いつでもキャンセル可能
手間なく始めたい方向け
自由に管理したい方向け
リソース
手間なく始めたい方向け
自由に管理したい方向け
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あなた専用のAIエージェント。プライベートで常時稼働、60秒以内にライブ配信。
すぐにセットアップできます
OpenClawは驚くほど簡単にインストールでき、誰でもAIエージェントを利用できます。専門用語も複雑な手順も一切不要で、すぐに最初の自動化を実現できます。
メンテナンス不要
マネージドOpenClawは、セキュリティ、アップデート、バックアップをすべて管理します。AIエージェントは、手動作業なしで24時間365日稼働し続けます。
組み込みツール
OpenClawには、AIモデル、ウェブブラウジング、エージェント型メールボックスなど、簡単に使い始めるために必要なものがすべて組み込まれています。
OpenClawとHostingerの比較 vs. 他社
OpenClaw Hostingerに関するよくある質問
OpenClawをセットアップするには、何か技術的な知識が必要ですか？
いいえ、全く問題ありません。ワンクリックでOpenClawを導入すれば、サーバーを触ったことがない方でも安心してご利用いただけます。ワンクリック導入で、サーバー環境からAIの設定まで、インストール全体を自動で行います。プランを選んで「導入」をクリックするだけで、数分以内にパーソナルAIアシスタントが稼働します。コーディングも、コマンドラインも、複雑なダッシュボードも一切不要です。
AIクレジットはどのように機能するのですか？また、外部アカウントを設定する必要はありますか？
AIクレジットはプリインストール済みで、すぐに使用できます。標準的なOpenClawの設定とは異なり、OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーのアカウントを作成したり、APIキーを生成したり、技術的な設定を行う必要はありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを購入するだけで、アシスタントがすぐに起動します。さらにクレジットが必要になった場合は、同じダッシュボードから直接チャージできます。とても簡単です。
私のデータはプライベートかつ安全に保護されていますか？
もちろんです。OpenClawの各インスタンスはそれぞれ独立した環境で実行されるため、データと会話は他のユーザーから完全に分離されます。不正アクセスや外部からの変更を防ぐため、各コンテナは厳重にロックダウンされており、すべてのインスタンスにはデフォルトでカスタムの高度なセキュリティゲートウェイが付属しています。お客様自身で何も設定することなく、プロフェッショナルレベルの保護を受けることができます。
ワンクリックでOpenClawを実行する場合と、VPS上でOpenClawを実行する場合の違いは何ですか？
VPSでは、フルルートアクセスとサーバーへの完全な制御が可能になりますが、同時にセットアップ、アップデート、セキュリティ対策もすべてお客様の責任となります。ワンクリックでOpenClawをご利用いただければ、こうした複雑な作業はすべて不要になります。インフラストラクチャの管理、インスタンスの最新安定版の維持、セキュリティの追加など、すべてOpenClawが行いますので、お客様はサーバー管理ではなく、AIアシスタントの利用に集中できます。完全なカスタマイズをご希望の開発者の方には、VPS OpenClawプランが最適です。
OpenClawで具体的に何ができるのですか？
OpenClawは、ノートパソコンを閉じている時でも24時間365日稼働する、あなた専用のAIアシスタントです。WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなど、お気に入りのメッセージングアプリと連携させ、日々のタスクの自動化、プラットフォームをまたいだ会話の管理、リードの対応、ブラウザの自動化など、さまざまな用途に活用できます。眠らず、いつでもサポートしてくれるデジタルチームメンバーと考えてください。