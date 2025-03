Le sfide più grandi includono la gestione di molti container Docker e la gestione dei problemi di sicurezza. Quando i container Docker non sono configurati correttamente, possono essere vulnerabili alle minacce.

In breve, la curva di apprendimento può essere ripida se non hai familiarità con lo sviluppo basato su container.

Fortunatamente, con i piani VPS di Hostinger, ottieni un template predefinito per accelerare il processo di installazione: Ubuntu 22.04 64bit con Docker. Inoltre, abbiamo un tutorial completo su come creare un contenitore Docker e un cheat sheet di Docker con tutti i comandi importanti in un unico posto. Per quanto riguarda la sicurezza, i tuoi dati saranno al sicuro con i nostri backup settimanali automatici.