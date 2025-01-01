Docker Hosting İle Geliştirmeyi Basitleştirin

Docker, bağımlı unsurların ve ayarların yönetimini kolaylaştırarak web sitelerini ve uygulamaları dağıtmak için etkili bir yol sunar.Her proje yalıtılmış bir Docker konteynerinde bulunur ve bu sayede çeşitli işletim sistemleri ve sunucularla uyumlu web siteleri ve uygulamalar oluşturmak daha kolay hale gelir.