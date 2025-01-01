70%
Docker Hostingİndirim
Docker Konteynerlerini Tek Sanal Ortamda Çalıştırın
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
En İyi Docker VPS Hosting Planını Seçin
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Docker Hosting İle Geliştirmeyi Basitleştirin
Docker, bağımlı unsurların ve ayarların yönetimini kolaylaştırarak web sitelerini ve uygulamaları dağıtmak için etkili bir yol sunar.Her proje yalıtılmış bir Docker konteynerinde bulunur ve bu sayede çeşitli işletim sistemleri ve sunucularla uyumlu web siteleri ve uygulamalar oluşturmak daha kolay hale gelir.
VPS Docker Avantajlarımızı Keşfedin
Hazır kurulu Ubuntu 22.04 64 bit ve Docker ayarlarımız ile Docker konteynerlerini hızlı ve kolayca yönetebilirsiniz.
Rakipsiz PerformansNVMe SSD depolama ve AMD EPYC işlemcilerin gücüyle olağanüstü çoklu işlemler ve daha hızlı veri aktarımının rahatlığını yaşayın.
Kolay Docker KurulumuKarmaşık yapılandırmalardan kurtulup hesabınızı açın ve yalnızca birkaç tıkla konteynerli uygulamalar geliştirin.
Garantili KaynaklarSanal alanınız %100 size aittir. VPS docker planlarımız projeleriniz için özel CPU, RAM ve depolama alanı sunar.
Yapay Zeka Asistan İle Çözümler Bulun
Artık müşteri temsilcilerini beklemek veya karmaşık yardım sistemlerinde gezinmek yok. Docker hosting hakkında istediğinizi sorun, Yapay Zekalı Asistanımız hızlı ve güvenilir çözümler sunsun.
Mutlu Müşterilerin Tavsiyesi
Hedef Kitlenize Her An Her Yerden Ulaşın
Veri merkezlerimiz Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika dahil olmak üzere birçok bölgede bulunmaktadır. Hızlı yükleme süreleri sağlamak için hedef kitlenize en yakın sunucuyu seçin.
VPS Docker Hosting SSS
Docker hosting hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.