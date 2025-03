Zu den größten Herausforderungen gehören die Verwaltung vieler Docker-Container und der Umgang mit Sicherheitsfragen. Wenn Ihre Docker Container nicht richtig konfiguriert sind, können sie anfällig für Angriffe sein.

Kurz gesagt, die Lernkurve kann steil sein, wenn Sie mit der containerbasierten Entwicklung nicht vertraut sind.

Glücklicherweise erhalten Sie mit Hostinger VPS-Plänen eine fertige Vorlage, um den Einrichtungsprozess zu beschleunigen - Ubuntu 22.04 64bit mit Docker. Außerdem haben wir eine umfassende Anleitung zur Erstellung eines Docker-Containers und einen Docker-Spickzettel mit allen wichtigen Befehlen an einem Ort. Was die Sicherheit angeht, so sind Ihre Daten mit unseren automatischen wöchentlichen Backups sicher.