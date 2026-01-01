AI Website Builder for WordPress
सेकंडों में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं
वर्डप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित होस्टिंग प्लान चुनें
Premium प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
Business प्लान के सारे फायदे, साथ ही:
Premium प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
Business प्लान के सारे फायदे, साथ ही:
एक ही सुझाव से अपनी वेबसाइट बनाएं
आप जिस प्रदर्शन और सुरक्षा पर भरोसा कर सकते हैं
हमारी होस्टिंगर यूएस टेस्ट साइट के स्पीड टेस्ट के परिणाम विश्व स्तर पर औसतन 143 मिलीसेकंड की बेहद तेज़ गति के साथ आए, जो उन्हें हमारे ए+ शीर्ष स्तरीय होस्टों में से एक के रूप में स्थान देता है!
यदि आपके पास एक छोटा व्यवसाय वेबसाइट, एक ऑनलाइन स्टोर या एक बढ़ता हुआ ब्लॉग है, तो आपकी वेबसाइट अचानक ट्रैफिक में होने वाली वृद्धि को आसानी से संभाल सकती है।
मेरे पूर्ण रूप से तैयार लैंडिंग पेज का औसत लोडिंग समय आश्चर्यजनक रूप से 1.56 सेकंड था, और कुछ महीनों के परीक्षण के दौरान अपटाइम 99.99% से अधिक था, जो बिल्कुल वादे के अनुरूप था।
एआई आपको शुरुआत करने में मदद करता है – बाकी का काम आप संभालते हैं।
आपकी वेबसाइट, आपके तरीके से। आप जो भी तरीका चाहें चुन सकते हैं।
Adriano Gurgel
यह पैनल बेहद सहज है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत आसान है, साथ ही सबडोमेन बनाना, फाइलों का प्रबंधन करना और एसएसएल सक्रिय करना भी।
Estefano Oliveira
मैं अपनी सभी ज़रूरतों को एक ही जगह से मैनेज कर सकता हूँ, और सब कुछ कॉन्फ़िगर करना कितना आसान है। मैंने अपनी सभी वेबसाइटों को होस्टिंगर पर स्थानांतरित कर दिया है।
Elmar
यदि आप तकनीकी रूप से उतने जानकार नहीं भी हैं, तब भी होस्टिंगर कंट्रोल पैनल का उपयोग करना आसान है और यह आपकी वेबसाइट को प्रबंधित करना बेहद सरल बना देता है।
हम चौबीसों घंटे आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।
वर्डप्रेस समुदाय के लिए होस्टिंगर
वर्डप्रेस के सफल प्रबंधन के लिए सभी उपकरण
एआई कंटेंट क्रिएटर
चाहे आपको ब्लॉग लेख लिखना हो, हमारे बारे में पेज लिखना हो या लैंडिंग पेज की कॉपी लिखनी हो, हमारी एआई आपकी मदद करने के लिए तैयार है।
एआई समस्या निवारक
हमारा एआई ट्रबलशूटर वेबसाइट की सबसे आम त्रुटियों का स्वचालित रूप से पता लगा सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है।
डीडीओएस सुरक्षा
स्वचालित रूप से सक्रिय डीडीओएस सुरक्षा और फ़ायरवॉल की मदद से अवांछित ट्रैफ़िक से छुटकारा पाएं।
स्मार्ट अपडेट
वर्डप्रेस के स्वचालित अपडेट के साथ किसी भी संगतता संबंधी समस्याओं और कमजोरियों से पहले ही निपट लें।
स्वचालित बैकअप
अगर आपको कोई समस्या आती है तो चिंता न करें। आप स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपनी वेबसाइट का डेटा आसानी से पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
99.9% अपटाइम की गारंटी
अपनी साइट को हर समय चालू रखें – होस्टिंगर 99.9% अपटाइम की गारंटी प्रदान करता है।