פיתוח Fleetbase בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת לוגיסטיקה קוד פתוח עבור פעולות צי, משלוח, הנתיב וניהול משלוח קילומטר האחרון.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fleetbase
Fleetbase היא פלטפורמה פתוחה לוגיסטיקה וניהול תחבורה, המהפכה פריסה אחת ל-Backend שלם של פעולות — ניהול הזמנות, משלוח נהגים, תכנון מסלולים, מעקב של כלי רכב חי, והודעות ללקוחות. הארכיטקטורה המודולרית שלה, שנבנתה סביב הרחבות להתקנה כגון Fleet-Ops, Storefront ו-Pallet, מאפשרת לצוותים לנהל זרימי עבודה של משלוח, על-ביקוש, אחסון ושירות שדה על שכבה אחת של זהות משותפת, הרשאות ו-API.
Fleetbase עם אחסון עצמי ב-VPS משלך שומר את כתובות הלקוחות, מיקומם של הנהגים והיסטוריית ההזמנות בתוך התשתית שאתה שולט בה, נמנע ממחירי מושב ככל שהצי גדל, ומעניק למפתחים גישה ישירה ל-REST API, לאירועי סוקט ו-webhooks הדרושים לבניית מנהלים או אפליקציות לקוחות מותאמות אישית.
פיצ'רים עיקריים של Fleetbase
קונסולת Operations Console
ניהול הזמנות, נהגים, כלי רכב, אזורי שירות ותעריפים מתוך לוח מדפסת יחיד שנבנה עבור צוותי משלוח.
עקבו אחרי vehicle tracking
לעקוב אחר נהגים ורכבים במפה חיה עם עדכוני מיקום מונחים על ידי סוקטל והיסטוריית הפעילות המלאה.
תכנון מסלול
תכנן מסלולי עצירות מרובות ולהעריך את זמני המשלוח באמצעות נתוני מרחק ותקופה המופעלים על ידי OSRM.
הרחבה Register
תקין הרחבות כגון Fleet-Ops, Storefront ו-Pallet כדי להוסיף יכולות משלוח, מסחר ומחסן.
API ממוקד מפתחים
בניית מנהלים מותאמים אישית ואפליקציות לקוחות על בסיס REST API מתועדת עם webhooks ואירועי socket בזמן אמת.
למה להריץ את Fleetbase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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