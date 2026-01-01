Fleetbase היא פלטפורמה פתוחה לוגיסטיקה וניהול תחבורה, המהפכה פריסה אחת ל-Backend שלם של פעולות — ניהול הזמנות, משלוח נהגים, תכנון מסלולים, מעקב של כלי רכב חי, והודעות ללקוחות. הארכיטקטורה המודולרית שלה, שנבנתה סביב הרחבות להתקנה כגון Fleet-Ops, Storefront ו-Pallet, מאפשרת לצוותים לנהל זרימי עבודה של משלוח, על-ביקוש, אחסון ושירות שדה על שכבה אחת של זהות משותפת, הרשאות ו-API.

Fleetbase עם אחסון עצמי ב-VPS משלך שומר את כתובות הלקוחות, מיקומם של הנהגים והיסטוריית ההזמנות בתוך התשתית שאתה שולט בה, נמנע ממחירי מושב ככל שהצי גדל, ומעניק למפתחים גישה ישירה ל-REST API, לאירועי סוקט ו-webhooks הדרושים לבניית מנהלים או אפליקציות לקוחות מותאמות אישית.