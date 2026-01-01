Dapatkan bantuan langsung dari Hostinger Agent, agen dukungan AI Anda
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Mengapa Hostinger Agent adalah pengubah permainan
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Hostinger Agent memahami keprihatinan saya dengan cepat dan memberikan panduan yang jelas, langkah demi langkah yang menyelesaikan masalah saya tanpa kebingungan.
Hostinger Agent, dukungan AI mereka, luar biasa. Saya lebih suka berbicara dengan seseorang karena saya tidak merasa terburu-buru.
Asisten AI Hostinger Agent sangat membantu. Alih-alih merujuk saya ke dokumen bantuan tak berujung, itu sebenarnya melakukan hal-hal dalam akun saya. Ini seperti memiliki admin sistem junior di telepon.
Hostinger Agen FAQ
Apa itu Hostinger Agent?
Hostinger Agent adalah agen dukungan AI Hostinger – dibangun untuk mengelola situs web dan layanan Anda melalui obrolan sederhana. Ini melakukan lebih dari 500 tindakan tingkat admin, mulai dari migrasi situs web dan membuat cadangan hingga mengelola catatan DNS dan memeriksa kesehatan server. Pelajari lebih lanjut about Hostinger Agent.
Produk Hostinger apa yang didukung oleh Hostinger Agent?
Hostinger Agent bekerja di seluruh ekosistem Hostinger - hosting web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domain, dan pembayaran. Apapun yang Anda mengelola, Hostinger Agent ada di sana untuk membantu.
Apakah Hostinger Agent benar-benar dapat membuat perubahan ke akun saya, atau hanya menjawab pertanyaan?
Hostinger Agent menghubungkan domain, memperbarui pengaturan DNS, menginstal plugin, dan banyak lagi, bukan mengarahkan Anda ke dokumen bantuan.
Apakah Hostinger Agent tersedia di ponsel?
Hostinger Agent tersedia di mana pun Anda mengakses Hostinger - termasuk di ponsel dan bahkan WhatsApp - sehingga bantuan langsung selalu satu pesan jauhnya, dari mana pun Anda bekerja.
Apa yang terjadi jika Hostinger Agent tidak dapat memecahkan masalah saya?
Hostinger Agent menangani 85% dari interaksi dukungan secara independen. Untuk apa pun di luar jangkauan, itu menghubungkan Anda dengan spesialis manusia sehingga Anda tidak pernah tertinggal tanpa resolusi.