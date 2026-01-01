Dapatkan bantuan langsung dari Hostinger Agent, agen dukungan AI Anda

Hostinger Agent menangani lebih dari 45k percakapan sehari - mengelola layanan, menulis posting blog, dan migrasi situs - semua melalui percakapan sederhana.
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Lebih praktis & cepat selesai

Hostinger Agent bersama Anda di semua produk Hostinger, bahkan di ponsel Anda - katakan saja apa yang Anda butuhkan.

Web hosting

Migrasi website
Mempercepat website
Membuat backup
Membuka pengaturan di hPanel
Mengelola website, database, dan tool
Web hosting

Mengapa Hostinger Agent adalah pengubah permainan

500+ tugas admin

Hostinger Agent melakukan lebih dari 500 tindakan tingkat admin, termasuk migrasi situs, cadangan, dan pemeriksaan kesehatan server.
Hostinger Agent menangani 85% dari interaksi dukungan di seluruh Hostinger, dengan skor kepuasan pelanggan rata-rata 77%.
Hostinger Agent menjawab pertanyaan hanya dalam 9 detik rata-rata, melakukan pekerjaan sekitar 800 spesialis.
Hostinger Agent akan menghemat lebih dari € 14 juta tahun ini. Ini memungkinkan kami untuk terus menawarkan layanan berkualitas dengan beberapa harga terendah di pasar.

Lebih suka WhatsApp? Agen Hostinger ada di sana

Dapatkan bantuan yang sama terkait paket, setup, dan masalah teknis, cukup dengan chat lewat WhatsApp.
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Lebih suka WhatsApp? Agen Hostinger ada di sana

Jutaan pelanggan memilih Hostinger

Hostinger Agent memahami keprihatinan saya dengan cepat dan memberikan panduan yang jelas, langkah demi langkah yang menyelesaikan masalah saya tanpa kebingungan.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, dukungan AI mereka, luar biasa. Saya lebih suka berbicara dengan seseorang karena saya tidak merasa terburu-buru.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Asisten AI Hostinger Agent sangat membantu. Alih-alih merujuk saya ke dokumen bantuan tak berujung, itu sebenarnya melakukan hal-hal dalam akun saya. Ini seperti memiliki admin sistem junior di telepon.

Philip

Philip

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Hostinger Agen FAQ

Temukan jawaban untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang agen dukungan pelanggan AI kami Hostinger Agent.

Hostinger Agent adalah agen dukungan AI Hostinger – dibangun untuk mengelola situs web dan layanan Anda melalui obrolan sederhana. Ini melakukan lebih dari 500 tindakan tingkat admin, mulai dari migrasi situs web dan membuat cadangan hingga mengelola catatan DNS dan memeriksa kesehatan server. Pelajari lebih lanjut about Hostinger Agent.

Hostinger Agent bekerja di seluruh ekosistem Hostinger - hosting web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domain, dan pembayaran. Apapun yang Anda mengelola, Hostinger Agent ada di sana untuk membantu.

Hostinger Agent menghubungkan domain, memperbarui pengaturan DNS, menginstal plugin, dan banyak lagi, bukan mengarahkan Anda ke dokumen bantuan.

Hostinger Agent tersedia di mana pun Anda mengakses Hostinger - termasuk di ponsel dan bahkan WhatsApp - sehingga bantuan langsung selalu satu pesan jauhnya, dari mana pun Anda bekerja.

Hostinger Agent menangani 85% dari interaksi dukungan secara independen. Untuk apa pun di luar jangkauan, itu menghubungkan Anda dengan spesialis manusia sehingga Anda tidak pernah tertinggal tanpa resolusi.

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