Építsen olyan rendszereket, amelyek skálázhatók egy .systems domainnel

12 829Ft/év4 069Ft/1. év
68% kedvezmény
Az első évre
.systems

.systems domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .systems domainjét

Mi az a .systems domain?

A .systems egy általános TLD, amely vállalkozások, IT-szolgáltatók, mérnöki cégek és komplex megoldásokat, infrastruktúrát vagy szolgáltatásokat kínáló szervezetek számára alkalmas, hangsúlyozva a strukturált, rendszeralapú munkát.

Kinek való a .systems domain?

A .systems domain jól működik IT-tanácsadók, szoftvergyártók, rendszerintegrátorok és infrastruktúra-szolgáltatók számára, akik összetett technikai megoldásokat és támogatást kínálnak. Mind a niche projektek, mind a már befutott technológiai cégek számára megfelelő.

Miért érdemes .systems domaint választani?

A .systems domain strukturált, technikai fókuszt jelez az első látogatástól kezdve, javítva az érthetőséget és a márkaismertséget. Támogatja az egységes elnevezést a weboldalakon, e-mailekben és dokumentációban, segítve a professzionális, skálázható online jelenlét fenntartását.

Domain információk a .systems domainhez

Legfelső szintű domain
.systems
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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Így szerezheti be a legjobb domain nevet

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.systems domain GYIK

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 4 069 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 12 829 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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