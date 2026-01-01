Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .systems domainjét

Mi az a .systems domain? A .systems egy általános TLD, amely vállalkozások, IT-szolgáltatók, mérnöki cégek és komplex megoldásokat, infrastruktúrát vagy szolgáltatásokat kínáló szervezetek számára alkalmas, hangsúlyozva a strukturált, rendszeralapú munkát.

Kinek való a .systems domain? A .systems domain jól működik IT-tanácsadók, szoftvergyártók, rendszerintegrátorok és infrastruktúra-szolgáltatók számára, akik összetett technikai megoldásokat és támogatást kínálnak. Mind a niche projektek, mind a már befutott technológiai cégek számára megfelelő.