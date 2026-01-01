Építsen olyan rendszereket, amelyek skálázhatók egy .systems domainnel
12 829Ft/év4 069Ft/1. évAz első évre
68% kedvezmény
.systems domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .systems domainjét
Mi az a .systems domain?
A .systems egy általános TLD, amely vállalkozások, IT-szolgáltatók, mérnöki cégek és komplex megoldásokat, infrastruktúrát vagy szolgáltatásokat kínáló szervezetek számára alkalmas, hangsúlyozva a strukturált, rendszeralapú munkát.
Kinek való a .systems domain?
A .systems domain jól működik IT-tanácsadók, szoftvergyártók, rendszerintegrátorok és infrastruktúra-szolgáltatók számára, akik összetett technikai megoldásokat és támogatást kínálnak. Mind a niche projektek, mind a már befutott technológiai cégek számára megfelelő.
Miért érdemes .systems domaint választani?
A .systems domain strukturált, technikai fókuszt jelez az első látogatástól kezdve, javítva az érthetőséget és a márkaismertséget. Támogatja az egységes elnevezést a weboldalakon, e-mailekben és dokumentációban, segítve a professzionális, skálázható online jelenlét fenntartását.
Domain információk a .systems domainhez
Legfelső szintű domain
.systems
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?
Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
Versenyképes árak
Tippek
Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
3. A kevesebb több
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
4. Gondoljon célközönségére
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
5. Cselekedjen gyorsan
Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket
.com
A világ kedvenc domainje
.online
Az Ön vállalkozása, a nap 24 órájában, a hét minden napján ...
.shop
A böngészőkből vásárlókat csinálj
.io
A domain, amit minden startup szeretne
.icu
Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.
.xyz
Friss. Modern. Végtelenül rugalmas.
.pro
Mutasd meg a világnak, hogy miben vagy a legjobb
.cloud
Ahol a modern vállalkozások működnek
.systems domain GYIK
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 4 069 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 12 829 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.