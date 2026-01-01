Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .cloud domainjét

Mi az a .cloud domain? A .cloud egy általános TLD, amelyet felhőszolgáltatásokhoz, SaaS-termékekhez és digitális projektekhez terveztek. Bárki számára nyitott, így népszerű a tech vállalkozások, a fejlesztők és az online eszközök körében.

Kinek való a .cloud domain? A .cloud domain ideális SaaS-szolgáltatók, tárhelyszolgáltató cégek, IT-tanácsadók és fejlesztők számára, akik felhőalapú eszközöket vagy platformokat mutatnak be. Jól illik termékcéloldalakhoz, infrastrukturális szolgáltatásokhoz és modern technológiai portfóliókhoz.