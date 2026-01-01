Korlátlan skálázás .cloud domainnel

8 139Ft/év629Ft/1. év
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.cloud
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.cloud domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .cloud domainjét

Mi az a .cloud domain?

A .cloud egy általános TLD, amelyet felhőszolgáltatásokhoz, SaaS-termékekhez és digitális projektekhez terveztek. Bárki számára nyitott, így népszerű a tech vállalkozások, a fejlesztők és az online eszközök körében.

Kinek való a .cloud domain?

A .cloud domain ideális SaaS-szolgáltatók, tárhelyszolgáltató cégek, IT-tanácsadók és fejlesztők számára, akik felhőalapú eszközöket vagy platformokat mutatnak be. Jól illik termékcéloldalakhoz, infrastrukturális szolgáltatásokhoz és modern technológiai portfóliókhoz.

Miért érdemes .cloud domaint választani?

A .cloud domain egyértelműen jelzi az online szolgáltatásokat és a modern infrastruktúrát, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan megértsék a fókuszodat. Támogatja a világos márkaépítést a webhelyeden, az e-mailedben és a marketingben, ahogy a vállalkozásod fejlődik.

Domain információk a .cloud domainhez

Legfelső szintű domain
.cloud
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Prémium domainvédelem
Kiegészítő
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

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.cloud domain GYIK

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 629 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 8 139 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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