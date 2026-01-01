Korlátlan skálázás .cloud domainnel
8 139Ft/év629Ft/1. évAz első évre
92% kedvezmény
Szerezze be ..cloud domainjét ingyen a 12 hónapos Premium webtárhellyel.
.cloud domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .cloud domainjét
Mi az a .cloud domain?
A .cloud egy általános TLD, amelyet felhőszolgáltatásokhoz, SaaS-termékekhez és digitális projektekhez terveztek. Bárki számára nyitott, így népszerű a tech vállalkozások, a fejlesztők és az online eszközök körében.
Kinek való a .cloud domain?
A .cloud domain ideális SaaS-szolgáltatók, tárhelyszolgáltató cégek, IT-tanácsadók és fejlesztők számára, akik felhőalapú eszközöket vagy platformokat mutatnak be. Jól illik termékcéloldalakhoz, infrastrukturális szolgáltatásokhoz és modern technológiai portfóliókhoz.
Miért érdemes .cloud domaint választani?
A .cloud domain egyértelműen jelzi az online szolgáltatásokat és a modern infrastruktúrát, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan megértsék a fókuszodat. Támogatja a világos márkaépítést a webhelyeden, az e-mailedben és a marketingben, ahogy a vállalkozásod fejlődik.
Domain információk a .cloud domainhez
Legfelső szintű domain
.cloud
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Prémium domainvédelem
Kiegészítő
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?
Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
Versenyképes árak
Tippek
Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
3. A kevesebb több
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
4. Gondoljon célközönségére
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
5. Cselekedjen gyorsan
Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket
.com
A világ kedvenc domainje
.online
Az Ön vállalkozása, a nap 24 órájában, a hét minden napján ...
.shop
A böngészőkből vásárlókat csinálj
.io
A domain, amit minden startup szeretne
.icu
Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.
.xyz
Friss. Modern. Végtelenül rugalmas.
.pro
Mutasd meg a világnak, hogy miben vagy a legjobb
.cloud
Ahol a modern vállalkozások működnek
.cloud domain GYIK
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 629 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 8 139 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.