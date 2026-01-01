Korlátlan alkotás .studio domainnel

14 709Ft/év4 069Ft/1. év
72% kedvezmény
Az első évre
.studio

.studio domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .studio domainjét

Mi az a .studio domain?

A .studio domain egy általános TLD, amelyet gyakran használnak kreatív szakemberek, ügynökségek és stúdiók. Rugalmas és helysemleges, így jól illik portfóliókhoz, produkciós cégekhez és design márkákhoz.

Kinek való a .studio domain?

A .studio domain tervezőirodáknak, művészeti stúdióknak, fotósoknak és kreatív szabadúszóknak ajánlott, akik portfóliókat vagy szolgáltatásokat mutatnak be. Ideális vizuális munkák kiemelésére és a professzionális kreatív identitás megerősítésére.

Miért érdemes .studio domaint választani?

A .studio domain egyértelműen jelzi a kreatív vagy produkciós tevékenységre fókuszáló teret, segítve a látogatókat abban, hogy egy pillantással megértsék a szolgáltatásaidat. Támogatja a webhelyeden, e-mailben és marketingben való egységes márkaépítést, ahogy a vállalkozásod fejlődik.

Domain információk a .studio domainhez

Legfelső szintű domain
.studio
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

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.studio domain GYIK

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 4 069 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 14 709 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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