Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .studio domainjét

Mi az a .studio domain? A .studio domain egy általános TLD, amelyet gyakran használnak kreatív szakemberek, ügynökségek és stúdiók. Rugalmas és helysemleges, így jól illik portfóliókhoz, produkciós cégekhez és design márkákhoz.

Kinek való a .studio domain? A .studio domain tervezőirodáknak, művészeti stúdióknak, fotósoknak és kreatív szabadúszóknak ajánlott, akik portfóliókat vagy szolgáltatásokat mutatnak be. Ideális vizuális munkák kiemelésére és a professzionális kreatív identitás megerősítésére.