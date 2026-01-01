Segítsen az embereknek megoldani a problémáikat egy .solutions domainnel
11 269Ft/év1 249Ft/1. évAz első évre
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.solutions domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .solutions domainjét
Mi az a .solutions domain?
A .solutions egy általános TLD, amely szolgáltatásokat, válaszokat vagy problémamegoldást kínáló vállalkozások és szakemberek számára alkalmas. Széles körben használják tanácsadó cégek, technológiai szolgáltatók és támogatásra összpontosító webhelyek esetében.
Kinek való a .solutions domain?
A .solutions domain tanácsadóknak, ügynökségeknek, szoftverszolgáltatóknak és tech startupoknak felel meg, amelyek az ügyfélproblémák megoldására összpontosítanak. Problémamegoldó szakértelmet jelez szolgáltató vállalkozások, SaaS eszközök és támogatási platformok számára.
Miért érdemes .solutions domaint választani?
A .solutions domain egyértelműen jelzi, hogy válaszokat és problémamegoldó szolgáltatásokat kínálsz, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan megértsék az értékeidet. Támogatja a webhelyeden, e-mailben és marketingben való egységes márkaépítést, ahogy a vállalkozásod fejlődik.
Domain információk a .solutions domainhez
Legfelső szintű domain
.solutions
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?
Nincs szükség technikai tudásra
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Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
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Tippek
Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
3. A kevesebb több
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
4. Gondoljon célközönségére
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
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Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket
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.solutions domain GYIK
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 1 249 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 11 269 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.