Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .solutions domainjét

Mi az a .solutions domain? A .solutions egy általános TLD, amely szolgáltatásokat, válaszokat vagy problémamegoldást kínáló vállalkozások és szakemberek számára alkalmas. Széles körben használják tanácsadó cégek, technológiai szolgáltatók és támogatásra összpontosító webhelyek esetében.

Kinek való a .solutions domain? A .solutions domain tanácsadóknak, ügynökségeknek, szoftverszolgáltatóknak és tech startupoknak felel meg, amelyek az ügyfélproblémák megoldására összpontosítanak. Problémamegoldó szakértelmet jelez szolgáltató vállalkozások, SaaS eszközök és támogatási platformok számára.