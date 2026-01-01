Segítsen az embereknek megoldani a problémáikat egy .solutions domainnel

11 269Ft/év1 249Ft/1. év
89% kedvezmény
Az első évre
.solutions

.solutions domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .solutions domainjét

Mi az a .solutions domain?

A .solutions egy általános TLD, amely szolgáltatásokat, válaszokat vagy problémamegoldást kínáló vállalkozások és szakemberek számára alkalmas. Széles körben használják tanácsadó cégek, technológiai szolgáltatók és támogatásra összpontosító webhelyek esetében.

Kinek való a .solutions domain?

A .solutions domain tanácsadóknak, ügynökségeknek, szoftverszolgáltatóknak és tech startupoknak felel meg, amelyek az ügyfélproblémák megoldására összpontosítanak. Problémamegoldó szakértelmet jelez szolgáltató vállalkozások, SaaS eszközök és támogatási platformok számára.

Miért érdemes .solutions domaint választani?

A .solutions domain egyértelműen jelzi, hogy válaszokat és problémamegoldó szolgáltatásokat kínálsz, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan megértsék az értékeidet. Támogatja a webhelyeden, e-mailben és marketingben való egységes márkaépítést, ahogy a vállalkozásod fejlődik.

Domain információk a .solutions domainhez

Legfelső szintű domain
.solutions
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

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Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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.solutions domain GYIK

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 1 249 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 11 269 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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