Először is törd meg a történetet egy .news domainnel
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.news domain – bemutatás
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Mi az a .news domain?
A .news domain egy általános legfelső szintű domain, amelyet hírek, média és újságírói weboldalak számára hoztak létre. Nincsenek konkrét jogosultsági korlátozások, és széles körben használják időszerű, információközpontú tartalmak közzétételére.
Kinek való a .news domain?
A .news domain kiadóknak, médiaorgánumoknak, bloggereknek és szervezeteknek ajánlott, akik időszerű frissítéseket osztanak meg. Segít kiemelni a híreket, tekintélyt építeni, és tájékoztatni a közönséget általános vagy speciális témákban.
Miért érdemes .news domaint választani?
A .news domain egy pillantással egyértelművé teszi a fókuszt, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan felismerjék az információkat és a frissítéseket. Támogatja a webhelyen, az e-mailekben és a marketingben való egységes márkaépítést, ahogy a tartalomkínálat bővül.
Domain információk a .news domainhez
Legfelső szintű domain
.news
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
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1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
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A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
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Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket
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.news domain GYIK
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 3 439 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 11 889 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.