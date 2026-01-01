Indítsd el vállalkozásodat egy .company domainnel

7 509Ft/év939Ft/1. év
87% kedvezmény
Az első évre
.company

.company domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .company domainjét

Mi az a .company domain?

A .company egy általános TLD, amelyet bármilyen méretű és iparágú vállalkozás számára terveztek. Széles körben használják vállalati weboldalakhoz, portfóliókhoz és professzionális online identitásokhoz, helymeghatározási korlátozások nélkül.

Kinek való a .company domain?

A .company domain ideális vállalatok, ügynökségek és B2B szolgáltatók számára, amelyek egyértelmű, professzionális identitást szeretnének. Holdingtársaságoknak, leányvállalatoknak és globális csapatoknak felel meg, amelyek egységes online jelenlétet szeretnének.

Miért érdemes .company domaint választani?

A .company domain egyértelműen meghatározza a szervezeted működését, és egységes, professzionális képet ad. Segít a látogatóknak gyorsan felismerni téged, és jól működik különböző weboldalakon, e-mail címeken és hosszú távú márkaépítésben.

Domain információk a .company domainhez

Legfelső szintű domain
.company
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

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Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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.company domain GYIK

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 939 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 7 509 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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