Regisztrálja .biz domainnevét
7 509Ft/év2 509Ft/1. évAz első évre
67% kedvezmény
.biz domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .biz domainjét
Mi az a .biz domain?
A .biz domain egy általános, üzleti használatra létrehozott legfelső szintű domain. Széles körben használják vállalatok, vállalkozók és e-kereskedelmi webhelyek, amelyek egyértelmű, üzleti fókuszú nevet keresnek.
Kinek való a .biz domain?
A .biz domain kisvállalkozások tulajdonosainak, startupoknak, tanácsadóknak és kereskedelmi tevékenységre összpontosító e-kereskedelmi projekteknek felel meg. Segít az üzleti szempontból kiemelt jelenlét jelzésében a professzionális szolgáltatások és a vállalati weboldalak számára.
Miért érdemes .biz domaint választani?
A .biz domain egyértelműen jelzi az üzleti fókuszú weboldalakat, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan azonosítsák, mit kínálnak. Támogatja a professzionális, következetes márkaépítést az oldalon, az e-mailekben és a marketingben, ahogy a vállalat fejlődik.
Domain információk a .biz domainhez
Legfelső szintű domain
.biz
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?
Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
Versenyképes árak
Tippek
Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
3. A kevesebb több
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
4. Gondoljon célközönségére
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
5. Cselekedjen gyorsan
Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket
.com
A világ kedvenc domainje
.online
Az Ön vállalkozása, a nap 24 órájában, a hét minden napján ...
.shop
A böngészőkből vásárlókat csinálj
.io
A domain, amit minden startup szeretne
.icu
Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.
.xyz
Friss. Modern. Végtelenül rugalmas.
.pro
Mutasd meg a világnak, hogy miben vagy a legjobb
.cloud
Ahol a modern vállalkozások működnek
.biz domain GYIK
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 2 509 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 7 509 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.