A .biz domain egy általános, üzleti használatra létrehozott legfelső szintű domain. Széles körben használják vállalatok, vállalkozók és e-kereskedelmi webhelyek, amelyek egyértelmű, üzleti fókuszú nevet keresnek.

A .biz domain kisvállalkozások tulajdonosainak, startupoknak, tanácsadóknak és kereskedelmi tevékenységre összpontosító e-kereskedelmi projekteknek felel meg. Segít az üzleti szempontból kiemelt jelenlét jelzésében a professzionális szolgáltatások és a vállalati weboldalak számára.

Miért érdemes .biz domaint választani?

A .biz domain egyértelműen jelzi az üzleti fókuszú weboldalakat, segítve a látogatókat abban, hogy gyorsan azonosítsák, mit kínálnak. Támogatja a professzionális, következetes márkaépítést az oldalon, az e-mailekben és a marketingben, ahogy a vállalat fejlődik.