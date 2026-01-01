Engedd, hogy a kreativitásod megszólaljon egy .art domainen keresztül
8 139Ft/év629Ft/1. évAz első évre
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.art domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .art domainjét
Mi az a .art domain?
Az .art egy általános legfelső szintű domain, amely művészeknek, galériáknak, múzeumoknak és kreatív márkáknak szól. Világszerte bárki számára nyitott, és általában portfóliókhoz, kiállításokhoz és más művészeti fókuszú projektekhez használják.
Kinek való a .art domain?
Az .art domain művészeknek, galériáknak, múzeumoknak és kreatív stúdióknak felel meg, akik átlátható, emlékezetes teret szeretnének munkáik online bemutatására. Ideális portfólióknak, kiállításoknak, digitális művészeti projekteknek és kulturális szervezeteknek.
Miért érdemes .art domaint választani?
Az .art domain egyértelműen a kreativitásra és a vizuális munkára helyezi a hangsúlyt, segítve a látogatókat abban, hogy azonnal megértsék a webhelyedet. Támogatja a webhelyeden, az e-mailekben és a marketingben való egységes márkaépítést, ahogy a portfóliód vagy a vállalkozásod fejlődik.
Domain információk a .art domainhez
Legfelső szintű domain
.art
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?
Nincs szükség technikai tudásra
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Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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Tippek
Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
3. A kevesebb több
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
4. Gondoljon célközönségére
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
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.art domain GYIK
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 629 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 8 139 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.