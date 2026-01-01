Engedd, hogy a kreativitásod megszólaljon egy .art domainen keresztül

8 139Ft/év629Ft/1. év
92% kedvezmény
Az első évre
.art

.art domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .art domainjét

Mi az a .art domain?

Az .art egy általános legfelső szintű domain, amely művészeknek, galériáknak, múzeumoknak és kreatív márkáknak szól. Világszerte bárki számára nyitott, és általában portfóliókhoz, kiállításokhoz és más művészeti fókuszú projektekhez használják.

Kinek való a .art domain?

Az .art domain művészeknek, galériáknak, múzeumoknak és kreatív stúdióknak felel meg, akik átlátható, emlékezetes teret szeretnének munkáik online bemutatására. Ideális portfólióknak, kiállításoknak, digitális művészeti projekteknek és kulturális szervezeteknek.

Miért érdemes .art domaint választani?

Az .art domain egyértelműen a kreativitásra és a vizuális munkára helyezi a hangsúlyt, segítve a látogatókat abban, hogy azonnal megértsék a webhelyedet. Támogatja a webhelyeden, az e-mailekben és a marketingben való egységes márkaépítést, ahogy a portfóliód vagy a vállalkozásod fejlődik.

Domain információk a .art domainhez

Legfelső szintű domain
.art
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
Versenyképes árak
Tippek

Így szerezheti be a legjobb domain nevet

1. Tüntesse fel márkanevét

Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
A jó domainek gyorsan elkelnek – keresse meg a sajátját és biztosítsa be még ma!Keresés

Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket

.com

A világ kedvenc domainje

6 859 Ft1 199Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.online

Az Ön vállalkozása, a nap 24 órájában, a hét minden napján ...

11 269 Ft309Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.shop

A böngészőkből vásárlókat csinálj

10 959 Ft309Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.io

A domain, amit minden startup szeretne

23 469 Ft10 019Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.icu

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.

5 009 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.xyz

Friss. Modern. Végtelenül rugalmas.

6 259 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.pro

Mutasd meg a világnak, hogy miben vagy a legjobb

10 019 Ft939Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.cloud

Ahol a modern vállalkozások működnek

8 139 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.art domain GYIK

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 629 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 8 139 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.