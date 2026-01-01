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.agency domain – bemutatás
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Mi az a .agency domain?
Az .agency domain egy nyílt, általános TLD, amelyet ügynökségek, szolgáltató cégek és professzionális csapatok számára hoztak létre. Széles körben használják marketing, kreatív, toborzási és tanácsadó cégek.
Kinek való az .agency domain?
Az .agency domain ideális marketingügynökségek, kreatív stúdiók, toborzó cégek és tanácsadó csapatok számára, amelyek egyértelmű, professzionális online identitást szeretnének. Mind a niche specialisták, mind a több szolgáltatást nyújtó ügynökségek számára megfelelő.
Miért érdemes .agency domaint választani?
Az .agency domain egyértelműen kommunikálja professzionális szolgáltatásait, és könnyebben felismerhetővé teszi márkáját. Támogatja az egységes elnevezést a webhelyén, e-mailjeiben és kampányaiban, így segít megőrizni az átláthatóságot vállalkozása növekedése során.
Domain információk a .agency domainhez
Legfelső szintű domain
.agency
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
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Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
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.agency domain GYIK
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 1 249 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 11 269 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.