Predlošci web stranica za politiku

Da. Predloške web stranica možete prilagoditi promjenom teksta, slika, boja, izgleda i značajki kako bi odgovarali vašem brendu i ciljevima. Također možete dodavati ili uklanjati stranice i odjeljke kad god želite. Svi predlošci se mogu u potpunosti uređivati i ne zahtijevaju iskustvo kodiranja ili dizajniranja.

Ovisno o predlošku koji odaberete, iskustvo uređivanja može se razlikovati. Neki predlošci izrađeni su pomoću Hostinger alata za izradu web stranica, dok su drugi izrađeni pomoću Hostinger Horizonsa.

Predlošci izrađeni pomoću Hostinger alata za izradu web stranica koriste uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja s ugrađenim AI alatima koji vam pomažu u brzom stvaranju sadržaja i prilagođavanju izgleda.

Horizons predlošci slijede pristup vibe kodiranja. Umjesto ručnog povlačenja i ispuštanja elemenata, opisujete željene promjene i razgovarate s umjetnom inteligencijom koja primjenjuje ažuriranja umjesto vas.

Oba uređivača prilagođena su početnicima, tako da jednostavno možete odabrati dizajn predloška koji vam se sviđa i prilagoditi ga svojim potrebama.