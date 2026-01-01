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Predlošci web stranica za knjige i izdavače

Namijenjeno autorima, izdavačima, knjižarama, književnim agencijama i online prodavačima knjiga koji promoviraju i prodaju svoja djela.
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Predlošci web stranica - FAQ

Predlošci web stranica za knjige i izdavače su unaprijed dizajnirani izgledi prilagođeni autorima, izdavačima i književnim projektima. Pomažu u promociji knjiga, nadolazećih izdanja i profila autora, a istovremeno povezuju čitatelje s novim naslovima.

Da. Predloške web stranica možete prilagoditi promjenom teksta, slika, boja, izgleda i značajki kako bi odgovarali vašem brendu i ciljevima. Također možete dodavati ili uklanjati stranice i odjeljke kad god želite. Svi predlošci se mogu u potpunosti uređivati i ne zahtijevaju iskustvo kodiranja ili dizajniranja.

Ovisno o predlošku koji odaberete, iskustvo uređivanja može se razlikovati. Neki predlošci izrađeni su pomoću Hostinger alata za izradu web stranica, dok su drugi izrađeni pomoću Hostinger Horizonsa.

Predlošci izrađeni pomoću Hostinger alata za izradu web stranica koriste uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja s ugrađenim AI alatima koji vam pomažu u brzom stvaranju sadržaja i prilagođavanju izgleda.

Horizons predlošci slijede pristup vibe kodiranja. Umjesto ručnog povlačenja i ispuštanja elemenata, opisujete željene promjene i razgovarate s umjetnom inteligencijom koja primjenjuje ažuriranja umjesto vas.

Oba uređivača prilagođena su početnicima, tako da jednostavno možete odabrati dizajn predloška koji vam se sviđa i prilagoditi ga svojim potrebama.

Ne. Predlošci web stranica Hostinger dizajnirani su za početnike i ne zahtijevaju vještine kodiranja. Svoju web stranicu možete izraditi i prilagoditi pomoću vizualnih uređivača i alata umjetne inteligencije. Jednostavno uredite tekst, zamijenite slike, prilagodite izgled i dodajte nove odjeljke kako biste stvorili profesionalnu web stranicu koja odgovara vašim potrebama.

S Hostinger predlošcima web stranica možete pokrenuti web stranicu za nekoliko minuta ili sati, ovisno o tome koliko prilagodbe vam je potrebno.

Proces se također može razlikovati ovisno o uređivaču koji se koristi za izradu predloška. Predlošci izrađeni pomoću Hostinger alata za izradu web stranica koriste uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja koji vam omogućuje brzo prilagođavanje svakog elementa na stranici. Uključuju unaprijed dizajnirane odjeljke i AI alate koji vam mogu pomoći u generiranju dodatnog sadržaja po potrebi. Možete to zamisliti kao Lego set s gotovim dijelovima koji se lako sastavljaju.

Predlošci izrađeni pomoću Hostinger Horizonsa slijede pristup vibe kodiranja. Umjesto ručnog povlačenja elemenata, opisujete promjene koje želite, a AI ih primjenjuje za vas. To omogućuje bolju prilagodbu i veću kreativnu slobodu, iako može proći malo više vremena do finaliziranja dizajna jer rezultat ovisi o vašim naredbama.

Da, svi predlošci web stranica Hostinger optimizirani su za tražilice. Vaša web stranica ima prednosti brzog učitavanja, logične strukture i ugrađenih SEO značajki na stranici.

Vaša web stranica također će biti u potpunosti responzivna za mobilne uređaje. To znači da će izgledati sjajno i glatko funkcionirati na stolnim računalima i pametnim telefonima bez obzira na to koji uređaj vaši posjetitelji koriste.

Ne možete pronaći predložak koji vam je potreban?

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