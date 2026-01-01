Openship je platforma za implementaciju otvorenog koda, samostalno hostana, koja bilo koji poslužitelj pretvara u vašu vlastitu platformu kao uslugu. Usmjerite je na Git repozitorij i ona detektira stog, gradi kontejner, osigurava baze podataka, domene i TLS te isporučuje rezultat — bez datoteka cjevovoda ili YAML-a za održavanje. Push-to-deploy, okruženja za pregled, tokovi za testiranje i produkciju te vraćanje jednim klikom dolaze ugrađeni.

Samostalno hostanje Openshipa drži vaš cjevovod izgradnje, podatke aplikacije i infrastrukturu u potpunosti na strojevima koje kontrolirate, bez cijena po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču. Upravljajte svime s web nadzorne ploče, desktop aplikacije, CLI-ja ili REST API-ja i premještajte standardne Docker kontejnere između pružatelja usluga kad god želite.