Postavite Openship instalacijom jednim klikom
Otvorenog koda, samostalno hostabilna platforma za implementaciju s ugrađenim CI/CD-om za postavljanje bilo koje tehnologije na vaše vlastite poslužitelje.
Odaberite VPS plan za Openship
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Openship
Openship je platforma za implementaciju otvorenog koda, samostalno hostana, koja bilo koji poslužitelj pretvara u vašu vlastitu platformu kao uslugu. Usmjerite je na Git repozitorij i ona detektira stog, gradi kontejner, osigurava baze podataka, domene i TLS te isporučuje rezultat — bez datoteka cjevovoda ili YAML-a za održavanje. Push-to-deploy, okruženja za pregled, tokovi za testiranje i produkciju te vraćanje jednim klikom dolaze ugrađeni.
Samostalno hostanje Openshipa drži vaš cjevovod izgradnje, podatke aplikacije i infrastrukturu u potpunosti na strojevima koje kontrolirate, bez cijena po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču. Upravljajte svime s web nadzorne ploče, desktop aplikacije, CLI-ja ili REST API-ja i premještajte standardne Docker kontejnere između pružatelja usluga kad god želite.
Openship ključne značajke
Ugrađeni CI/CD
Postavljanje pritiskom na gumb s okruženjima za pregled, tijekovima za testiranje i produkciju te vraćanjem na prethodnu verziju jednim klikom — nema datoteka cjevovoda za pisanje.
Bilo koji tehnološki skup, bilo koji poslužitelj
Postavite Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ili monorepo na bilo koji VPS, namjenski poslužitelj ili homelab.
Potpuno upravljani backend
Postavite Postgres, MySQL, MongoDB i Redis uz workere, WebSockets i pohranu objekata s jedne kontrolne ravnine.
Domene i SSL
Automatski HTTPS certifikati, podrška za wildcard i neograničene domene s automatskom obnovom koja se obrađuje za svaku implementaciju.
Tri načina rada
Upravljajte implementacijama putem potpune desktop aplikacije, timske web nadzorne ploče ili skriptabilnog CLI-ja podržanog REST API-jem.
Prenosivost kontejnera
Sve radi kao standardni Docker kontejneri, tako da možete slobodno premještati radna opterećenja između pružatelja usluga ili samostalno hostiranog hardvera.
Zašto pokrenuti Openship na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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