Instalirajte ExcaliDash jednim klikom.
Samostalno hostana nadzorna ploča za organiziranje, upravljanje i suradnju na vašim Excalidraw crtežima s poviješću verzija i sigurnim dijeljenjem poveznica.
Odaberite VPS plan za ExcaliDash
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ExcaliDash
ExcaliDash je samostalno hostirani sloj za upravljanje za Excalidraw koji zbirku razbacanih crteža pretvara u organiziran, pretraživ radni prostor. Umjesto žongliranja pojedinačnim .excalidraw datotekama, dobivate centralnu nadzornu ploču gdje skice žive u kolekcijama, svaka promjena je zabilježena u povijesti verzija, a dijagrami se mogu dijeliti putem ograničenih veza. Objedinjuje potpuni Excalidraw editor s laganim pozadinskim sustavom, tako da se crtanje, spremanje i organiziranje odvijaju u jednoj privatnoj instanci.
Pokretanje ExcaliDasha na vašem vlastitom VPS-u zadržava svaki dijagram, arhitektonsku skicu i ploču za razmišljanje u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Nema naknada po korisniku i nema pristupa trećih strana vašim podacima, dok opcionalni više-korisnički računi i OIDC single sign-on omogućuju timovima sigurnu suradnju pod vašom kontrolom.
ExcaliDash ključne značajke
Centralizirana nadzorna ploča za crtanje
Organizirajte sve svoje Excalidraw skice u kolekcije s minijaturama i pretraživanjem, tako da se dijagrami lako pronalaze umjesto da su razbacani po labavim datotekama.
Povijest verzija
Svaka izmjena automatski se snima, što vam omogućuje pregled prethodnih stanja i vraćanje ranijih verzija bilo kojeg crteža kada dođe do pogrešaka.
Ograničeno dijeljenje veza
Dijelite pojedinačne crteže putem veza s kontroliranim pristupom, dajući suradnicima ili dionicima pristup za pregled ili uređivanje bez izlaganja cijelog vašeg radnog prostora.
Suradnja u stvarnom vremenu
Više ljudi može raditi na istom platnu zajedno putem WebSocketa, omogućujući glatke sesije brainstorminga i dizajna uživo za distribuirane timove.
Fleksibilna autentifikacija
Pokrenite u načinu rada za jednog korisnika ili omogućite račune za više korisnika s OIDC jedinstvenom prijavom, prikladno i za osobnu upotrebu i za veće timove.
Zašto pokrenuti ExcaliDash na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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