ExcaliDash je samostalno hostirani sloj za upravljanje za Excalidraw koji zbirku razbacanih crteža pretvara u organiziran, pretraživ radni prostor. Umjesto žongliranja pojedinačnim .excalidraw datotekama, dobivate centralnu nadzornu ploču gdje skice žive u kolekcijama, svaka promjena je zabilježena u povijesti verzija, a dijagrami se mogu dijeliti putem ograničenih veza. Objedinjuje potpuni Excalidraw editor s laganim pozadinskim sustavom, tako da se crtanje, spremanje i organiziranje odvijaju u jednoj privatnoj instanci.

Pokretanje ExcaliDasha na vašem vlastitom VPS-u zadržava svaki dijagram, arhitektonsku skicu i ploču za razmišljanje u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Nema naknada po korisniku i nema pristupa trećih strana vašim podacima, dok opcionalni više-korisnički računi i OIDC single sign-on omogućuju timovima sigurnu suradnju pod vašom kontrolom.