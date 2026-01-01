Decidim je okvir za participativnu demokraciju izvorno izgrađen za grad Barcelonu, a sada ga koriste nacionalne vlade, regionalna vijeća, sveučilišta i građanske organizacije u više od trideset zemalja za provođenje referenduma, participativnih proračuna, građanskih skupština i procesa sukreiranja politika online.

Samostalno hostiranje Decidima na vlastitom VPS-u čuva podatke građana, zapise o glasovanju i povijest rasprava pod vašim potpunim suverenitetom — nikada na SaaS-u treće strane — dok vam daje potpunu Ruby on Rails bazu koda pod AGPL-3.0 za proširenje, reviziju i federaciju s drugim Decidim instancama.