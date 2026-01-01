Postavite Decidim instalacijom jednim klikom.
Platforma participativne demokracije otvorenog koda za savjetovanja građana, participativno budžetiranje i zajedničko donošenje odluka.
Odaberite VPS plan za Decidim
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Decidim
Decidim je okvir za participativnu demokraciju izvorno izgrađen za grad Barcelonu, a sada ga koriste nacionalne vlade, regionalna vijeća, sveučilišta i građanske organizacije u više od trideset zemalja za provođenje referenduma, participativnih proračuna, građanskih skupština i procesa sukreiranja politika online.
Samostalno hostiranje Decidima na vlastitom VPS-u čuva podatke građana, zapise o glasovanju i povijest rasprava pod vašim potpunim suverenitetom — nikada na SaaS-u treće strane — dok vam daje potpunu Ruby on Rails bazu koda pod AGPL-3.0 za proširenje, reviziju i federaciju s drugim Decidim instancama.
Decidim ključne značajke
Participativno budžetiranje
Provedite višestupanjske proračunske konzultacije gdje građani predlažu, podržavaju i glasaju o tome kako se javna sredstva raspoređuju, s ugrađenim pravilima glasanja i objavom rezultata.
Građanske skupštine
Organizirajte deliberativne procese s prijedlozima, raspravama, sastancima i praćenjem odgovornosti tako da svaki doprinos građana bude sljediv od ideje do ishoda.
Multi-tenant po dizajnu
Udomite više neovisnih prostora za sudjelovanje — gradove, odjele ili organizacije — na jednoj Decidim instanci s izoliranim sadržajem i administratorima.
Revizibilne odluke
Svaki prijedlog, glasovanje i amandman bilježi se na transparentnoj vremenskoj traci koju građani, novinari i nadzorna tijela mogu pregledati u bilo kojem trenutku.
Integracija otvorenih standarda
SAML i OAuth jedinstvena prijava, REST i GraphQL API-ji te podrška za ActivityPub omogućuju Decidimu da se poveže s postojećim sustavima građanskog identiteta i širim fediverseom.
Lokalizirano na 60+ jezika
Prevedeni proizvodi za korištenje od strane vlada i lokalnih organizacija diljem svijeta, s ugrađenim alatima za prevođenje sadržaja unutar svakog sudioničkog prostora.
Zašto pokrenuti Decidim na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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