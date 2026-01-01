Do 69% popusta za Bitwarden

Postavite Bitwarden jednim klikom.

Službeni samohostirani Bitwarden poslužitelj za upravljanje lozinkama, uparen s namjenskom uslugom baze podataka MariaDB.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Bitwarden jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Bitwarden

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Bitwarden

Bitwarden je službeni poslužitelj upravitelja lozinki koji je izgradio i održava Bitwarden Inc. Ovaj predložak implementira Bitwarden lite, distribuciju dobavljača s jednim spremnikom, zajedno s namjenskom MariaDB bazom podataka. Za razliku od reimplementacija Bitwarden API-ja od strane zajednice, on pokreće isti poslužiteljski kod koji Bitwarden isporučuje svojim vlastitim korisnicima, tako da ponašanje trezora, kriptografija i učestalost ažuriranja dolaze izravno od dobavljača.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaku stavku trezora, privitak i datoteku unutar infrastrukture koju kontrolirate, dok vaši uređaji nastavljaju koristiti službena Bitwarden proširenja preglednika, desktop aplikacije, mobilne aplikacije i CLI. Traefik postavlja spremnik s automatskim Let's Encrypt certifikatima, ispunjavajući HTTPS zahtjev koji Bitwarden klijenti nameću. Bitwarden preporučuje lite za osobnu upotrebu i kućne laboratorije.

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Što možete izgraditi uz {name}

Bitwarden ključne značajke

Službeni Bitwarden poslužitelj

Pokreće serverski kod koji Bitwarden Inc. izrađuje i održava, tako da sigurnosne zakrpe i izdanja dolaze izravno od dobavljača.

Službena kompatibilnost klijenta

Proširenja preglednika, stolne aplikacije, mobilne aplikacije i Bitwarden CLI povezuju se s vašim vlastitim poslužiteljem bez ikakvih izmjena.

End-to-end kriptirani trezor

Stavke su šifrirane na vašim uređajima prema modelu nultog znanja, tako da poslužitelj nikada ne vidi vašu glavnu lozinku.

Organizacije i dijeljenje

Podijelite vjerodajnice s članovima obitelji ili kolegama putem organizacija i zbirki s kontrolom pristupa po korisniku.

Dodatne poslovne usluge

SSO, SCIM provisioning i zapisivanje događaja dolaze unutar slike i mogu se uključiti kada ih licenca zahtijeva.

Zašto pokrenuti Bitwarden na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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