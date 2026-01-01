Bitwarden je službeni poslužitelj upravitelja lozinki koji je izgradio i održava Bitwarden Inc. Ovaj predložak implementira Bitwarden lite, distribuciju dobavljača s jednim spremnikom, zajedno s namjenskom MariaDB bazom podataka. Za razliku od reimplementacija Bitwarden API-ja od strane zajednice, on pokreće isti poslužiteljski kod koji Bitwarden isporučuje svojim vlastitim korisnicima, tako da ponašanje trezora, kriptografija i učestalost ažuriranja dolaze izravno od dobavljača.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaku stavku trezora, privitak i datoteku unutar infrastrukture koju kontrolirate, dok vaši uređaji nastavljaju koristiti službena Bitwarden proširenja preglednika, desktop aplikacije, mobilne aplikacije i CLI. Traefik postavlja spremnik s automatskim Let's Encrypt certifikatima, ispunjavajući HTTPS zahtjev koji Bitwarden klijenti nameću. Bitwarden preporučuje lite za osobnu upotrebu i kućne laboratorije.