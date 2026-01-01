Postavite Bitwarden jednim klikom.
Službeni samohostirani Bitwarden poslužitelj za upravljanje lozinkama, uparen s namjenskom uslugom baze podataka MariaDB.
Odaberite VPS plan za Bitwarden
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bitwarden
Bitwarden je službeni poslužitelj upravitelja lozinki koji je izgradio i održava Bitwarden Inc. Ovaj predložak implementira Bitwarden lite, distribuciju dobavljača s jednim spremnikom, zajedno s namjenskom MariaDB bazom podataka. Za razliku od reimplementacija Bitwarden API-ja od strane zajednice, on pokreće isti poslužiteljski kod koji Bitwarden isporučuje svojim vlastitim korisnicima, tako da ponašanje trezora, kriptografija i učestalost ažuriranja dolaze izravno od dobavljača.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaku stavku trezora, privitak i datoteku unutar infrastrukture koju kontrolirate, dok vaši uređaji nastavljaju koristiti službena Bitwarden proširenja preglednika, desktop aplikacije, mobilne aplikacije i CLI. Traefik postavlja spremnik s automatskim Let's Encrypt certifikatima, ispunjavajući HTTPS zahtjev koji Bitwarden klijenti nameću. Bitwarden preporučuje lite za osobnu upotrebu i kućne laboratorije.
Bitwarden ključne značajke
Službeni Bitwarden poslužitelj
Pokreće serverski kod koji Bitwarden Inc. izrađuje i održava, tako da sigurnosne zakrpe i izdanja dolaze izravno od dobavljača.
Službena kompatibilnost klijenta
Proširenja preglednika, stolne aplikacije, mobilne aplikacije i Bitwarden CLI povezuju se s vašim vlastitim poslužiteljem bez ikakvih izmjena.
End-to-end kriptirani trezor
Stavke su šifrirane na vašim uređajima prema modelu nultog znanja, tako da poslužitelj nikada ne vidi vašu glavnu lozinku.
Organizacije i dijeljenje
Podijelite vjerodajnice s članovima obitelji ili kolegama putem organizacija i zbirki s kontrolom pristupa po korisniku.
Dodatne poslovne usluge
SSO, SCIM provisioning i zapisivanje događaja dolaze unutar slike i mogu se uključiti kada ih licenca zahtijeva.
Zašto pokrenuti Bitwarden na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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