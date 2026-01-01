Αναπτύξτε το Openship με ένα κλικ.
Open-source, self-hostable deployment platform με ενσωματωμένο CI/CD για την αποστολή οποιουδήποτε stack στους δικούς σας servers.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Openship
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Openship
Το Openship είναι μια open-source, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα ανάπτυξης (deployment platform) που μετατρέπει οποιονδήποτε server στη δική σας platform-as-a-service. Στρέψτε το σε ένα Git repository και εντοπίζει το stack, δημιουργεί ένα container, παρέχει βάσεις δεδομένων (databases), domains και TLS, και παραδίδει το αποτέλεσμα - χωρίς αρχεία pipeline ή YAML για συντήρηση. Τα Push-to-deploy, τα περιβάλλοντα προεπισκόπησης (preview environments), οι ροές staging και production, και τα rollbacks με ένα κλικ είναι ενσωματωμένα.
Η αυτο-φιλοξενία του Openship διατηρεί το build pipeline, τα δεδομένα εφαρμογών και την υποδομή σας εξ ολοκλήρου σε μηχανήματα που ελέγχετε, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση (per-seat pricing) ή vendor lock-in. Διαχειριστείτε τα πάντα από ένα web dashboard, desktop app, CLI ή REST API, και μετακινήστε τυπικά Docker containers μεταξύ παρόχων όποτε θέλετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Openship
Ενσωματωμένο CI/CD
Push-to-deploy με περιβάλλοντα προεπισκόπησης, ροές staging και παραγωγής, και αναστροφές με ένα κλικ - χωρίς να χρειάζεται να γράψετε αρχεία pipeline.
Οποιοδήποτε stack, οποιοδήποτε server
Αναπτύξτε Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, ή monorepos σε οποιοδήποτε VPS, dedicated box, ή homelab.
Πλήρως διαχειριζόμενο backend
Παρέχετε Postgres, MySQL, MongoDB και Redis μαζί με workers, WebSockets και object storage από ένα ενιαίο control plane.
Domains και SSL
Αυτόματα πιστοποιητικά HTTPS, υποστήριξη wildcard και απεριόριστα domains με αυτόματη ανανέωση που διαχειρίζεται για κάθε deployment.
Τρεις τρόποι εργασίας
Διαχειριστείτε τις αναπτύξεις από μια πλήρη εφαρμογή desktop, ένα web dashboard ομάδας ή ένα scriptable CLI που υποστηρίζεται από ένα REST API.
Φορητότητα κοντέινερ
Όλα λειτουργούν ως τυπικά Docker containers, ώστε να μπορείτε να μετακινείτε φόρτους εργασίας μεταξύ παρόχων ή ιδιόκτητου υλικού ελεύθερα.
Γιατί να τρέξω Openship στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.