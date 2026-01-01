Το Openship είναι μια open-source, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα ανάπτυξης (deployment platform) που μετατρέπει οποιονδήποτε server στη δική σας platform-as-a-service. Στρέψτε το σε ένα Git repository και εντοπίζει το stack, δημιουργεί ένα container, παρέχει βάσεις δεδομένων (databases), domains και TLS, και παραδίδει το αποτέλεσμα - χωρίς αρχεία pipeline ή YAML για συντήρηση. Τα Push-to-deploy, τα περιβάλλοντα προεπισκόπησης (preview environments), οι ροές staging και production, και τα rollbacks με ένα κλικ είναι ενσωματωμένα.

Η αυτο-φιλοξενία του Openship διατηρεί το build pipeline, τα δεδομένα εφαρμογών και την υποδομή σας εξ ολοκλήρου σε μηχανήματα που ελέγχετε, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση (per-seat pricing) ή vendor lock-in. Διαχειριστείτε τα πάντα από ένα web dashboard, desktop app, CLI ή REST API, και μετακινήστε τυπικά Docker containers μεταξύ παρόχων όποτε θέλετε.